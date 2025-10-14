Del Toro va por su victoria 16 en 2025, en el Giro del Veneto

Giro del Veneto. Isaac del Toro buscará sumar otro triunfo a su brillante temporada 2025. (Foto especial)

La temporada del pedalista mexicano Isaac del Toro continúa y este miércoles 15 de octubre, correrá en el Giro del Veneto 2025, carrera que consta de 161.2 kilómetros entre las localidades de Vicenza y Verona.

Del Toro, es uno de los siete integrantes de UAE Team-Emirates XRG, en el que esta vez no estará la estrella eslovena Tadej Pogacar, campeón el sábado en el Giro de Lombardía, por lo que el mexicano tendrá chance de sumar otra victoria a su brillante temporada.

El Giro del Veneto es parte del calendario UCI Proseries que se celebra en territorio italiano, donde Del Toro buscará ser el primer latino que gane esa carrera para sumar su victoria 16 de la temporada.

En total son 143 pedalistas de 23 naciones repartidos en 21 equipos los que compitan este miércoles en busca de la victoria. Entre ellos figura el campeón del 2021 el italiano Matteo Trentini, entre otras destacas figuras.

Además de Isaac del Toro también están inscritos dos mexicanos más: Jesús Chaparro y David Ruvalcaba que corren para el equipo Petrolike.