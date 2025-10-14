El Tri mejora, pero sigue sin convencer

TRABADO. Erick Daniel Sánchez (2i) y César Huerta (2d) de México disputan el balón con Jordy José Alcívar (1d) y Nilson David Angulo (1i) de Ecuador este martes, durante un partido amistoso entre la selección de México y Ecuador, en el Estadio Akron, en Guadalajara, Jalisco. EFE/ Francisco Guasco (Francisco Guasco/EFE)

Berterame ilusiona, pero los errores condenan al Tri

La Selección Mexicana mostró una mejor cara tras la goleada sufrida ante Colombia, pero no logró superar a una Ecuador rocosa que sacó el empate 1-1 en el Estadio Akron de Guadalajara, sede mundialista para 2026. El duelo, correspondiente a la Fecha FIFA de octubre, dejó sensaciones encontradas para el equipo dirigido por Javier Aguirre, que realizó ocho modificaciones respecto al partido anterior.

El argentino naturalizado mexicano Germán Berterame abrió el marcador al minuto 3, aprovechando un error defensivo entre Pedro Vite y William Pacho. Fue su primer gol con la camiseta nacional, y encendió la esperanza de los más de 41 mil aficionados presentes. Sin embargo, al 20’, Jordy Alcívar igualó el marcador desde el punto penal, tras una imprudente salida del arquero José Rangel sobre Enner Valencia, jugada que fue revisada por el VAR.

UN EQUIPO CON GARRA, PERO SIN CONTUNDENCIA

Durante la primera mitad, México fue superior en posesión y actitud, con llegadas de Hirving Lozano y Julián Quiñones, aunque sin concretar. El equipo mostró mayor cohesión entre líneas, destacando el trabajo de Erik Lira en la recuperación y distribución del balón. No obstante, la falta de definición volvió a ser un problema.

En el complemento, Ecuador adelantó líneas y complicó al Tri, que perdió intensidad. Los ingresos de Alexis Vega, César Huerta y Marcel Ruiz revitalizaron el ataque en los últimos minutos, generando dos oportunidades claras entre el 83 y el 86, pero el arquero Hernán Galíndez respondió con solvencia.

BRONCA, ABUCHEOS Y GRITO PROHIBIDO EN EL AKRON

El partido se tornó bronco en la recta final, con entradas fuertes y conato de bronca tras una falta de Érick Sánchez sobre Kendry Páez. El árbitro costarricense Juan Gabriel Calderón mostró seis tarjetas amarillas, tres por equipo. La afición, inconforme con el resultado, entonó el grito homofóbico en los despejes del portero mexicano, lo que podría acarrear sanciones para la Federación.

Además, los exjugadores de Chivas, Huerta y Vega, fueron abucheados por parte de la afición rojiblanca, que no olvida su salida del club. El empate dejó un sabor amargo, aunque el funcionamiento fue mejor que en el 0-4 ante Colombia.

BALANCE Y PRÓXIMOS RETOS RUMBO AL MUNDIAL 2026

Con este resultado, México acumula tres empates consecutivos y sigue sin ganar en la era Aguirre. El técnico deberá definir qué jugadores continúan en el proceso, especialmente tras las ausencias por lesión de Edson Álvarez, Raúl Jiménez y Rodrigo Huescas. El próximo reto será en noviembre ante Uruguay y Paraguay, en la última ventana internacional del año.

Por su parte, Ecuador, ya clasificado al Mundial, mantiene su invicto en 2025 con 13 partidos sin perder, y se consolida como una de las selecciones más sólidas de Sudamérica.