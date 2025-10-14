¿Por dónde ver el Gran Premio de México 2025?

Ya está cerca. El Gran Premio de México 2025 promete grandes emociones en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (Foto especia)

El Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1 se correrá del 24 al 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez y este martes se dio a conocer que se transmitirá en vivo por televisión abierta para todos los fans del automovilismo en el país.

A través de Canal 5 se podrá ver de forma gratuita los momentos más importantes del fin de semana de carrera, incluyendo las prácticas libres 2, la clasificación y, desde luego, la carrera del Gran Premio de México 2025.

La transmisión en televisión abierta permitirá que la carrera llegue al mayor público posible, mientras que las plataformas de pago brindarán un seguimiento más detallado y especializado de la carrera.

Para lo anterior estarán disponibles las opciones de pago como Sky Sports y F1TV en México, desde la primera práctica, las entrevistas y los análisis posteriores.

También se informó que el Autódromo Hermanos Rodríguez contará con zonas de entretenimiento y actividades complementarias para los asistentes, incluyendo exposiciones, interacción con patrocinadores y experiencias exclusivas para los fans.

Horarios del GP de México 2025 (hora de la CDMX)

Práctica 1 viernes 24 de octubre a las 12:30 horas

Práctica 2 viernes 24 de octubre a las 16:00 horas

Práctica 3 sábado 25 de octubre a las 11:30 horas

Clasificación sábado 25 de octubre a las 15:00 horas

Carrera domingo 26 de octubre a las 14:00 horas