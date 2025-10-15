Alejandro Kirk finalista al Guante de Oro 2025 en la Liga Americana

Mexicano talentoso. Alejandro Kirk lideró la estadística de Blocks Above Average con 15, superando a Dingler (8) y Narváez (7) en la presente temporada. (Foto especial)

El mexicano Alejandro Kirk, receptor de los Toronto Blue Jays quedó incluido en la terna finalista para el premio Guante de Oro 2025 en la Liga Americana, el anunció lo dio a conocer Rawlings Baseball y difundido por la MLB, destacando el desempeño del tijuanense durante la temporada.

Kirk comparte la nominación con el venezolano Carlos Narváez, de los Boston Red Sox, y Dillon Dingler, de los Detroit Tigers. El ganador se anunciará el 2 de noviembre.

Los tres receptores fueron seleccionados con base en métricas defensivas avanzadas y votaciones de managers y coaches, en un proceso que incluye el SABR Defensive Index (SDI), el cual representa el 25% de la evaluación total.

Durante la campaña 2025, Alejandro Kirk lideró la estadística de Blocks Above Average con 15, superando a Dingler (8) y Narváez (7). Además, registró un SDI de 8.9, por encima de Narváez (7.9), que lo posiciona como uno de los candidatos más sólidos para obtener el galardón.

El mexicano también destacó en Carreras Salvadas a la Defensiva, donde terminó segundo con 9, solo una detrás de Narváez (10), lo que refleja lo cerrada que ha sido la competencia en esta categoría.

Kirk, de 26 años, es parte fundamental del esquema defensivo de los Blue Jays, equipo que logró avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana en 2025.

La constancia del mexicano detrás del plato y capacidad para controlar el juego han sido reconocidas por analistas y entrenadores, consolidándolo como uno de los receptores más completos del circuito.

Desde 2022, el premio también incluye la categoría de utility, reconociendo a los jugadores versátiles que desempeñan múltiples roles defensivos.