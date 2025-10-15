El Club Campestre León abre sus puertas al Bajío Open

Mexicano encendido. José Cristóbal Islas no descarta buscar otra victoria en la GPM, ahora en el Bajío Open. (GPM)

El tercer torneo de la temporada 2025-26 de la Gira Profesional Mexicana (GPM) inicia este jueves 16 de octubre con el Bajío Open a realizarse en el Club Campestre de León, Guanajuato, donde se dan cita 75 jugadores de nueve países para disputarse una bolsa de un millón 800 mil pesos y puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR).

Entre los jugadores a seguir destacan José Cristóbal Islas, dos veces ganador en la actual temporada, quien llega como líder del ranking; el estadounidense Kyle Stanley, dos veces ganador en el PGA Tour, quien debutará en la GPM y el más veterano de la gira doméstica, José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez, el brasileño Alexandre Rocha, entre otros como los locales Luis Gerardo Garza y Diego Córdova.

Kyle Stanley debuta en la GPM

En este torneo en el Bajío llamará la atención el estadounidense Kyle Stanley, ganador de dos torneos en el PGA Tour: el Waste Management Phoenix Open 2012 y el Quicken Loans National 2017, quien compartirá su experiencia en la gira mexicana.

Debutante en la GPM. Para el estadounidense es especial participar en un tour en crecimiento como la Gira Profesional Mexicana. (GPM)

“Estoy muy contento de estar aquí. Es mi primera vez compitiendo en el tour mexicano y he quedado impresionado con el nivel de los jugadores y la calidad del campo. Siempre es especial participar en un tour en crecimiento como la GPM, que ofrece oportunidades reales para el desarrollo del golf en esta región. Espero poder dar un buen espectáculo y disfrutar del torneo”, señaló el estadounidense.

La presencia de Stanley refuerza el carácter internacional de la GPM que cada vez es más atractiva para jugadores de distintas partes del mundo.

Mexicano Islas busca otro triunfo

José Cristóbal Islas llega al Bajío Open como el jugador a vencer. El hidalguense inició la temporada de forma perfecta, conquistando las dos primeras etapas: el Mexico City Open II y el Amanali Classic. Su consistencia, precisión y mentalidad ganadora lo han convertido en el actual líder del ranking de la gira.

“Estoy disfrutando mucho este momento. Ganar dos torneos seguidos me ha dado mucha confianza, pero también sé que no hay nada fácil en este nivel. El field está muy fuerte, y mi objetivo será mantener la misma mentalidad que en las semanas anteriores. Me encanta esta gira, porque nos reta, nos impulsa y nos da un gran sentido de pertenencia”, comentó Islas.

Su participación también fue destacada en el Pro-Am, donde junto a los amateurs Ricardo Tejada Vega, Ricardo Tejada Villalobos y Mauricio Cano, se quedó con el primer lugar del tradicional torneo previo.

Otro jugador en la mira será el guanajuatense José de Jesús Rodríguez, máximo ganador en la historia de la Gira Profesional Mexicana con 11 títulos y uno de los grandes referentes del golf latinoamericano. Su presencia en el Bajío Open es sinónimo de competitividad, carisma y experiencia.

“Cada torneo tiene su propio reto, y me gusta mucho el ambiente del Bajío. Venimos con un buen ritmo y muchas ganas de pelear por el trofeo. La GPM está haciendo un gran trabajo, los campos están en excelentes condiciones y el nivel de competencia sube cada año. Siempre es un orgullo representar a México en este circuito”, comentó el ‘Camarón’ Rodríguez, quien sigue siendo una inspiración para las nuevas generaciones de golfistas.

Puntual a la cita. El brasileño Alex Rocha buscará su primera victoria de la temporada en la GPM. (GPM)

Por su parte, el brasileño Alexandre Rocha, con amplia trayectoria en el PGA Tour y el European Tour, buscará su primera victoria de la temporada. Su participación le da al torneo un toque internacional adicional, al representar la experiencia sudamericana en un circuito cada vez más competitivo.

“El golf mexicano vive un gran momento. Me gusta venir a jugar la GPM porque hay una mezcla perfecta entre organización, nivel competitivo y calidez humana. Mi objetivo es ponerme en posición de ganar el fin de semana. Siento que mi juego está cerca del punto que busco”, compartió Rocha tras su práctica oficial.

Garza y Córdova, los jugadores de casa

Los locales Luis Gerardo Garza y Diego Córdova también serán protagonistas esta semana. Ambos conocen bien el recorrido y contarán con el apoyo de su gente. Garza, múltiple ganador en temporadas anteriores, llega motivado y en buena forma.

“Siempre es especial jugar frente a la familia, los amigos y la gente del Bajío. Estoy en buen ritmo y con muchas ganas de tener una gran semana. La clave será mantener la paciencia y aprovechar las oportunidades que ofrezca el campo”, comentó Garza.

Diego Córdova, promesa del golf guanajuatense, destacó el valor de competir junto a jugadores de talla internacional: “Estoy muy agradecido con la oportunidad. Jugar aquí, en mi tierra, y con nombres como Kyle Stanley y ‘Camarón’ Rodríguez en el field, es algo muy especial. Voy a disfrutar cada golpe y a dar lo mejor de mí.”