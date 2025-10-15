Rory McIlroy es el atractivo en el DP World India Championship

Aventura por la India. Después de 18 años como profesional Rory McIlroy, campeón del Masters, se presenta por primera vez en el Delhi Golf Club. (Foto especial)

El norirlandés Rory McIlroy, número dos del mundo, se muestra emocionado porque jugará por primera vez en el DP World India Championship a desarrollarse del 16 al 19 de octubre en el Delhi Golf Club.

“Estoy emocionado de jugar un torneo de golf en un lugar en el que nunca he jugado antes. Después de 18 años de carrera profesional, todavía poder hacer cosas por primera vez es algo que me emociona”, dijo McIlroy en la conferencia de prensa previa al inicio del torneo.

“Diría que, con el tiempo, mi agenda se volverá más internacional”, agregó sobre el torneo en el que estarán otras figuras de talla internacional como el noruego Viktor Hovland, el irlandés Shane Lowry, el inglés Tommy Fleetwood; el británico Luke Donald, capitán de Ryder Cup 2025 y los estadounidenses Ben Griffin y Brian Harman.

Sobre el recorrido del campo en el que hará su debut, el norirlandés habló de la dificultad del recorrido: “He visto torneos en este campo de golf por televisión a lo largo de los años y ciertamente está a la altura de su reputación”.

Motivo por el cual Rory tomó la decisión de jugar en el Delhi Golf Club a partir de este jueves, aunque anticipó que no podrá usar el driver esta semana. “Simplemente no creo que el riesgo merezca la pena. Prefiero quedarme dos o tres palos atrás y pegar un hierro 7 a un par 4 en lugar de un wedge… Si la bola se sale de la línea, se va. Irá a la jungla y no podrás sacarla”, explicó el jugador al referirse a lo boscoso del sitio de competencia.

“La próxima vez que use el driver será en Abu Dabi -en el Abu Dabi Championship del mes que viene”, abundó el actual campeón del torneo Masters.