Santiago De la Fuente y Roberto Lebrija, presentes en el SJM Macao Open

Asian Tour en Macao. Santiago De la Fuente juega este fin de semana su primer torneo en territorio chino. (Foto especial)

Los mexicanos Santiago De la Fuente y Roberto Lebrija compiten desde este jueves y hasta el domingo 19 de octubre en el SJM Macao Open que se jugará en el Macau Golf & Contry Club en Macao, China, en busca de puntos de ranking mundial.

Ambos mexicanos son parte del field de figuras como el inglés Lee Westwood, jugador LIV Golf, que parte como uno de los favoritos para llevarse la victoria.

Tanto para De la Fuente como para Lebrija este torneo es nuevo en sus agendas y buscarán en primera instancia librar el corte y después asegurarse de un buen sitio en el evento que reparte una bolsa de un millón de dólares.

El mejor antecedente de un mexicano en el Macau Golf & Contry Club en China, es el de Carlos Ortiz, el tapatío jugador LIV Golf, triunfó en este campo en el Internacional Series Macau, el pasado mes de marzo.

Esta vez, De la Fuente y Lebrija están ante la oportunidad de poner su sello en un evento del Asian Tour, ante jugadores de alto prestigio y experiencia como Lee Westwood de 52 años.

El inglés regresa al SJM Macao Open, 26 años después de alzar el trofeo de campeón (1999). “Asia me puso a prueba”, declaró el inglés antes del inicio del torneo.

“Tuve que adaptarme a la hierba y al calor. Me hizo mejorar rápidamente. Es un placer estar de vuelta. Mucho ha cambiado, yo he cambiado, la ciudad ha cambiado”.

Otros nombres destacados en el evento son: el chino Haotong Li, el coreano Sungjae Im, el hongkonés Taichi Kho y el tailandés Rattanon Wannasrichan, actual campeón.

Añadió: “No tuve la oportunidad de defender mi título después de 1999, aunque jugué en 2001. Mi estado de forma es bueno; estoy empezando a jugar muy bien”.

Un amenazante Lee Westwood

Las actuaciones de Westwood, especialmente en LIV Golf League, sugieren que podría ser una amenaza esta semana.

En LIV Golf Virginia, en junio, logró una ronda final de 62 golpes (-9), para empatar en el décimo puesto. Al mes siguiente, en el Abierto de Royal Portrush, brilló en los últimos nueve hoyos seis bajo par, convirtiéndose en el segundo jugador en lograrlo en los 153 años de historia del Major más antiguo del golf.

Finalmente, terminó empatado en el puesto 34, en un evento en el que ha quedado entre los cinco primeros en cinco ocasiones, incluyendo un segundo puesto en 2010.

En LIV Golf Indianápolis, cerró el fin de semana con rondas de 65 y 66 golpes, terminando entre los 20 primeros.

Es impresionante para un jugador de 52 años y con la preparación perfecta, ya que intenta ganar su décimo torneo en Asia, el SJM Macao Open.

Su victoria más reciente en el Tour fue en el Masters de Indonesia hace 10 años, un torneo que ha ganado tres veces.