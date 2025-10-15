Valtteri Bottas anticipa que hará buena asociación con ‘Checo’ Pérez

En el debut de Cadillac en la F1. Para el piloto finlandés lo más importante es trabajar juntos y hacer avanzar al equipo. (Foto especial)

Valtteri Bottas y Sergio Pérez los pilotos para el debut de Cadillac en la temporada 2026 de la Fórmula 1, ya se preparan para el reto que tendrán con la escudería debutante en el máximo circuito del automovilismo, el finlandés que actualmente funge como reserva de Mercedes ha dicho que ambos tienen claro que interpondrán los intereses del equipo a la hora de empezar a trabajar, más allá de la rivalidad personal.

“Creo que lo más importante es trabajar juntos y realmente hacer avanzar al equipo juntos, y no perder demasiado tiempo peleando entre nosotros”, dijo Bottas a Crash.net y reproducido por Motorsport. “Creo que esa debería ser la prioridad y ambos lo entendemos. De todos modos, esperemos que podamos desafiarnos bien en la pista. Eso nos ayudará a los dos a mejorar y a llegar más lejos. Eso estaría bien”.

Bottas y Pérez han enfrentado un 2025 diferente, mientras el finés es reserva de Mercedes, el mexicano ha tenido un año sabático, pero ambos tienen muchos deseos de competir en la pista.

“Creo que él tiene tantas ganas como yo. Ha tenido un año diferente. Ha viajado menos que yo. Ha tenido tiempo de calidad con la familia, lo que a veces es bueno, una especie de reset”, añadió.

El nuevo dúo de la F1. Bottas y Pérez se presentaron así cuando fueron anunciados como pilotos de Cadillac. (Foto especial)

“Creo que podemos trabajar muy bien juntos y que formaremos un buen equipo. Como dúo de pilotos, realmente podemos poner al equipo en primer lugar y eso es exactamente lo que el equipo necesita para los próximos años”.

Bottas presume su buena relación con Pérez, ambos son maduros y son lo suficientemente inteligentes como para trabajar por el bien del equipo.