Alejandro Madariaga, líder en la R1 del Bajío Open

Gira Profesional Mexicana. Alejandro Madariaga jugó muy bien la segunda parte del recorrido en el Club Campestre León. (Foto espe)

Alejandro Madariaga se adueñó de la punta tras el primer recorrido en el Bajío Open, tercer evento de la temporada 25-26 de la Gira Profesional Mexicana que se juega en el Club Campestre en León, Guanajuato.

El golfista poblano firmó tarjeta de 66 golpes (-6) para posarse en solitario en la punta de la clasificación, tras embocar seis birdies, un eagle y dos bogeys, pero no deberá confiarse pues a un golpe de distancia le persigue el de Córdova, Veracruz, Sebastián Vázquez.

A dos impactos de distancia de Madariaga empatan en el tercer sitio José Cristóbal Islas y José de Jesús Rodríguez. Como mejor jugador local se coloca Luis Gerardo Garza en el quinto puesto tras ronda de 69 (-3).

Alejandro Madariaga ha estado jugando buen golf, en días recientes ganó su boleto para competir en el World Wide Technology Championship, torneo del PGA Tour que se realizará del 6 al 9 de noviembre en El Cardonal at Diamante en Los Cabos, Baja California Sur.

Esta vez era importante iniciar entre los primeros sitios para tener opciones de pelear por la victoria el próximo sábado en el Bajío Open que reparte bolsa de 1 millón 800 mil pesos y puntos para el ranking mundial de golf (OWGR).

Como mejores jugadores extranjeros en la primera ronda se colocaron el estadounidense Michael Herrera, el argentino Mauro Báez y el colombiano Juan Camilo Vesga, todos con tarjeta de 70 golpes (-2) comparten el sexto sitio de la clasificación.