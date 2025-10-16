Atacan a balazos a Bryan Angulo, exdelantero de Cruz Azul: reporte de su estado de salud

Bryan Angulo sufre atentado Los sicarios iban a bordo de una moto

Bryan Angulo, exdelantero del Cruz Azul y actual jugador de la Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo, fue víctima de un ataque armado a pocos metros del estadio Reales Tamarindos, mientras se dirigía al entrenamiento junto a varios compañeros de equipo.

¿Qué pasó con Bryan Angulo?

Según las primeras versiones, hombres armados interceptaron el vehículo del futbolista en los alrededores del complejo deportivo. Angulo recibió un impacto de bala, pero sus acompañantes lograron trasladarlo de inmediato al hospital más cercano. Su estado de salud es estable y se encuentra bajo observación médica.

El incidente, ocurrido a plena luz del día, provocó una inmediata movilización policial. Las autoridades desplegaron un operativo en la zona y detuvieron a uno de los presuntos implicados, aunque las investigaciones continúan para determinar el móvil del atentado.

¿Bryan Angulo recibió amenazas?

El ataque contra Angulo no fue un hecho aislado. La dirigencia de la Liga de Portoviejo denunció amenazas previas dirigidas a varios jugadores del club, en vísperas del duelo contra Búhos ULVR, correspondiente a los dieciseisavos de final del torneo de ascenso ecuatoriano.

La presidenta del club, Mónica Zamora Hernández, expresó su preocupación por el aumento de la violencia en torno al futbol local. “Rechazamos cualquier intento de intimidación hacia nuestros jugadores y cuerpo técnico. Pedimos a las autoridades que garanticen un entorno seguro dentro y fuera del campo”, señaló en un comunicado.

Comunicado sobre Bryan Angulo Sufrió un ataque a balazos

El equipo solicitó a la Federación Ecuatoriana de Futbol y a la Asociación de Fútbol de Manabí reforzar las medidas de seguridad para los próximos encuentros. Mientras tanto, el futuro del partido frente a Búhos ULVR permanece en duda.

La noticia del atentado provocó conmoción en la comunidad futbolística ecuatoriana y mexicana. Clubes, jugadores y aficionados expresaron su solidaridad con el delantero y su familia. En redes sociales, seguidores de Cruz Azul recordaron su paso por la Máquina celeste y enviaron mensajes de aliento, deseándole una pronta recuperación.

Desde Ecuador, figuras del futbol y periodistas deportivos condenaron el ataque y exigieron que se esclarezcan los hechos. La Policía Nacional confirmó que la investigación sigue abierta y que se mantienen medidas de seguridad especiales en el hospital donde Angulo permanece internado.

La trayectoria de Bryan “Cuco” Angulo; su paso por Cruz Azul

Con 29 años, Bryan Angulo es una figura reconocida del futbol ecuatoriano. En México, defendió la camiseta del Cruz Azul entre 2019 y 2022, periodo en el que disputó 58 partidos, anotó 12 goles y formó parte del histórico equipo que rompió la sequía de títulos en el Guardianes 2021 bajo la dirección de Juan Reynoso.

Angulo también fue protagonista en la conquista de la Leagues Cup 2019 y el Campeón de Campeones 2020-2021.

Actualmente, milita en la Liga de Portoviejo, con la misión de guiar al club hacia la primera división del fútbol ecuatoriano.