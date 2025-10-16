Duelo de leyendas y clásicos encendidos en la Jornada 13 de la Liga MX

SACARÁN CHISPAS. Los partidos de este fin de semana prometen grandes emociones.

La Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 arranca este viernes 17 de octubre con un duelo de alto voltaje entre Tigres UANL y Necaxa, protagonizado por el campeón mundial Ángel Correa y el técnico argentino Fernando Gago. El partido se disputará en el Estadio Universitario a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Con 23 puntos, Tigres busca acercarse al líder Toluca (28 pts) y cuenta con un arsenal ofensivo encabezado por Correa, Juan Brunetta, Ozziel Herrera, el recuperado André-Pierre Gignac, Fernando Gorriarán y Nicolás Ibáñez. En contraste, Necaxa llega como penúltimo de la tabla, con apenas 9 unidades, una ofensiva limitada y una defensa vulnerable.

CLÁSICO JOVEN: CRUZ AZUL BUSCA REVANCHA ANTE AMÉRICA

El duelo más esperado se jugará el sábado 18 de octubre a las 21:05 horas, en el Estadio Olímpico Universitario, donde Cruz Azul recibirá al Club América en una nueva edición del Clásico Joven. Las Águilas llegan como segundos de la tabla con 27 puntos, mientras que La Máquina es cuarta con 25 unidades.

Los celestes buscan revancha tras ser eliminados por América en los dos torneos anteriores, en parte por errores del arquero Kevin Mier. El equipo de Nicolás Larcamón necesita romper una racha de tres partidos sin victoria, mientras que los de André Jardine suman tres triunfos consecutivos.

RAYADOS VS PUMAS: REENCUENTRO ENTRE RAMOS Y NAVAS

Otro duelo estelar se vivirá en el Estadio BBVA, donde Monterrey enfrentará a Pumas UNAM a las 19:00 horas. El partido marcará el reencuentro entre Sergio Ramos y Keylor Navas, excompañeros en Real Madrid y PSG, ahora rivales en la Liga MX.

Rayados, terceros con 26 puntos, buscan consolidarse en zona de clasificación directa, mientras que Pumas, décimos con 13 unidades, necesitan frenar su racha de tres derrotas consecutivas. El técnico Luis Pérez dirigirá a los universitarios ante su exafición, en ausencia de Efraín Juárez, suspendido.

Calendario completo de la Jornada 13 (horario CDMX)

Viernes 17 de octubre

Puebla vs Tijuana – 19:00 h – Estadio Cuauhtémoc

– 19:00 h – Estadio Cuauhtémoc San Luis vs Atlas – 21:00 h – Estadio Alfonso Lastras

– 21:00 h – Estadio Alfonso Lastras Tigres vs Necaxa – 21:00 h – Estadio Universitario

Sábado 18 de octubre