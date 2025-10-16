Joe Flacco vence a Aaron Rodgers en épico duelo de veteranos: 33-31 para Bengals

PROFETAS EN CASA. Con esta victoria, los Bengals cortan una racha de cuatro derrotas consecutivas y mejoran su récord a 3-4.

Un cierre de película en Cincinnati

Joe Flacco, mariscal de campo de 40 años, se robó los reflectores este jueves al comandar la victoria de los Cincinnati Bengals por 33-31 sobre los Pittsburgh Steelers, en el arranque de la semana 7 de la NFL. El duelo entre dos leyendas vivientes, Flacco y Aaron Rodgers (41 años), no decepcionó y regaló un espectáculo memorable en el Paycor Stadium.

Los Steelers arrancaron con fuerza y tomaron ventaja de 10-0, pero los Bengals respondieron con un parcial de 20-0. A pesar de que Pittsburgh remontó en el último cuarto, Flacco lideró una ofensiva final que culminó con el gol de campo de Evan McPherson, a solo siete segundos del final.

FLACCO, IMPARABLE EN SU PARTIDO NÚMERO 25 ANTE STEELERS

Con la ausencia de Joe Burrow, aún en recuperación por una lesión en el pie izquierdo, Flacco asumió el mando y brilló en su vigésimo quinto enfrentamiento contra Pittsburgh, un récord en la liga. Completó 31 de 47 pases para 332 yardas, con tres pases de anotación y cero intercepciones.

Su principal aliado fue Ja’Marr Chase, quien se convirtió en una pesadilla para la defensa rival: 16 recepciones, 161 yardas y un touchdown. Por su parte, Rodgers lanzó para 249 yardas, con cuatro pases de anotación y dos intercepciones.

INTERCAMBIO DE GOLPES Y EMOCIONES HASTA EL FINAL

Los Bengals tomaron el control con anotaciones de Chase y Tee Higgins, además de dos goles de campo de McPherson. Pero Rodgers respondió con pases de anotación para Pat Freiermuth y Darnell Washington, acercando a los Steelers en el marcador.

En el último cuarto, Rodgers lideró una ofensiva de 58 yardas en solo 25 segundos, culminada con otro pase para Freiermuth que puso el marcador 31-30 a favor de Pittsburgh. Sin embargo, Flacco no se rindió y llevó a los Bengals hasta la yarda 36, donde McPherson selló el triunfo con su cuarto gol de campo del partido.

ASÍ QUEDAN LOS EQUIPOS EN LA AFC NORTE

Con esta victoria, los Bengals cortan una racha de cuatro derrotas consecutivas y mejoran su récord a 3-4, mientras que los Steelers caen a 4-2 en la AFC Norte. El partido dejó claro que, pese a la edad, Flacco y Rodgers aún tienen mucho que ofrecer en la NFL.