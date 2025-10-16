Santiago De la Fuente se mete al Top 15 en el Macao Open

Macao Open. Santiago De la Fuente ha empezado bien el torneo del Asian Tour que se juega en China. (Foto especial)

Santiago De la Fuente está haciendo un buen debut en el Macao Open, torneo del Asian Tour que se juega en el Macau Golf & Country Club en China, donde se metió de inicio en el Top 15.

De la Fuente no solo es el mejor mexicano de la competencia, es también el mejor latino tras firmar ronda de 67 golpes (-3) para ser parte del grupo Top 15 y se localiza a cuatro golpes de distancia de un par de punteros.

El golfista jalisciense embocó en su recorrido cinco birdies por 3 bogeys para estar desde el inicio cerca de los primeros sitios en este torneo que reparte bolsa de 1 millón de dólares y puntos de ranking mundial (OWGR).

Su connacional Roberto Lebrija firmó ronda de 71 (+1) y tendrá que mejorar el viernes para poder librar el corte.

En la punta se situaron el chino Ding Wenyi y el tailandés Gunn Charoenkul, ambos firmaron tarjeta de 63 (-7) y aventajan por un golpe al alemán Dominic Foos y al australiano Jack Thompson, con 64 golpes.

La ronda de Gunn fue impecable: libre de bogeys, hizo un eagle y registró cinco birdies. El año pasado terminó segundo aquí y busca su primera victoria en el Asian Tour, tras haber sido subcampeón en cuatro ocasiones.