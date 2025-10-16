Shane Lowry toma la punta en el DP World India Championship

DP World Tour. Shane Lowry está haciendo valer su condición de campeón con el equipo europeo de la Ryder, en el torneo en la India. (DPWorldTour)

Shane Lowry, una de las estrellas de la pasada Ryder Cup, es líder del torneo de golf de la India, del DP World Tour, después de firmar una tarjeta de 64 golpes (-8) en la primera jornada, en la que Rory McIlroy, dos del mundo, se conformó con un 69 (-3) en un torneo en el que nunca había jugado.

El irlandés Lowry empezó con notable actuación en el Delhi Golf Club, con una tarjeta de ocho birdies y libre de errores. En la segunda posición está el japonés Keita Nakajima, con -7 y en la tercera, el sudafricano Casey Jarvis (-6).

La principal estrella del torneo el norirlandés Rory McIlroy, número dos del mundo y líder del circuito europeo hizo 69 golpes (-3) en el torneo, donde hay en juego una bolsa de 4 millones de dólares en premios.

“Ha sido más complicado de lo que esperaba”, comentó el jugador norirlandés al término de la ronda, en la que hizo seis birdies y tres bogeys.

Mismo resultado que McIlroy firmó el inglés Tommy Fleetwood, ganador de la FedExCup del PGA Tour y otro de los miembros del equipo europeo que se adjudicó la reciente Ryder Cup, el noruego Viktor Hovland firmó -1.

Otra de las atracciones del torneo es el británico Luke Donald, el capitán del equipo europeo de la Ryder, en su reaparición después de la competencia que se jugó en el campo de Bethpage Black, Nueva York, a finales de septiembre. Donald firmó 68 golpes (-4).

El torneo de la India es el penúltimo del calendario regular del circuito europeo y precede a la fase final que se disputará en noviembre en Abu Dabi (del 6 al 9) y en Dubái (13-16), donde se coronará el campeón del DP World Tour.