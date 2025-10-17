Alejandro Madariaga, firme en el liderato del Bajío Open

Bajío Open. Alejandro Madariaga ha demostrado precisión en el tee, control en los hierros y un putt efectivo en su recorrido en el Club Campestre de León. (GPM)

Por segundo día consecutivo el poblano Alejandro Madariaga mantuvo el liderato del Bajío Open 2025, tercer torneo de la temporada 2025-26 de la Gira Profesional Mexicana (GPM), que se disputa en el Club Campestre de León, Guanajuato.

Este viernes Madariaga firmó ronda de 68 golpes, fue producto de precisión desde el tee, control en los hierros y un putt efectivo. En el acumulado suma 134 impactos (-10) para mantenerse en lo más alto de la clasificación, de cara a la jornada final de este sábado. que lo mantuvo alejado de los errores.

“Estoy muy contento con la manera en que se está desarrollando mi juego esta semana. Sabía que hoy tenía que ser paciente, que no podía arriesgar demasiado, y funcionó. Elegí bien mis tiros y el putt volvió a responder en los momentos importantes. Este campo no te perdona si fallas, pero si haces las cosas bien, te premia”, comentó Madariaga.

El poblano, quien busca su primer título en la Gira Profesional Mexicana, reconoció que la clave de su éxito ha sido la constancia:

“El objetivo es mantener el ritmo y la concentración. Mañana será un día muy competitivo, con grandes jugadores detrás, pero me siento tranquilo. Quiero seguir disfrutando el proceso y dar mi máximo esfuerzo hasta el último hoyo.”

Vázquez no se descarta ser campeón

Sebastián Vázquez, segundo de la clasificación a un golpe de distancia de Madariaga, también firmó ronda de 68 golpes, pero suma -11 impactos. El desempeño del capitalino fue una combinación de agresividad controlada y precisión con el putt, especialmente en los hoyos finales.

“Estoy muy contento con mi juego. En los últimos meses he trabajado mucho en la parte mental, en ser paciente y confiar en mi rutina. Hoy esa mentalidad fue clave. El campo está en perfectas condiciones, pero no permite errores; cada tiro requiere total concentración”, explicó Vázquez.

En segundo sitio. Sebastián Vázquez se mantiene a la expectativa de cara a la ronda final del sábado. (GPM)

“Mañana saldré con todo. No hay mucha diferencia en el marcador, así que cualquier cosa puede pasar. Lo importante será mantener la cabeza fría y ejecutar con confianza”, añadió Vázquez, quien se perfila como uno de los principales contendientes para la ronda final.

El colombiano Juan Camilo Vesga Vesga firmó una segunda ronda de 67 golpe empatado en la tercera posición con un acumulado de 137 impactos (-7). Su consistencia lo mantiene como uno de los extranjeros más sólidos de la gira.

“Fue un gran día. Me sentí cómodo desde el tee y pude capitalizar las oportunidades de birdie. Este campo exige precisión en los tiros de aproximación y mucha calma en los greenes, que están rápidos y con caída. Estoy muy satisfecho con mi desempeño y con muchas ganas de cerrar fuerte”, expresó Vesga tras su recorrido.

Vesga comparte el tercer sitio con el guanajuatense José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez, máximo ganador en la historia de la GPM con 11 títulos, y con Luis Gerardo Garza, quien busca brillar ante su afición local.

El torneo leonés, que reparte una bolsa de un millón 800 mil pesos y puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR), reúne a 75 jugadores, entre ellos 24 extranjeros provenientes de 11 países, en uno de los escenarios más desafiantes y emblemáticos del golf mexicano.