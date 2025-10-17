Fulham vs Arsenal: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo a Raúl Jiménez

Este sábado 18 de octubre, Jiménez y el Fulham enfrentan como locales al Arsenal en la jornada 8 de la Premier League 2025-2026, y aquí te compartiremos todos los detalles para que no te pierdas esté esperado encuentro.

¿Cómo se encuentran ambos equipos, previo al partido de este sábado?

Raúl Jiménez ha sido coronado entre los diez mayores goleadores del club inglés en la Premier League, anotando 18 goles solo en lo que va de la temporada. Por este motivo, es muy probable encontrarlo dentro de la alineación titular del partido de este sábado 18 de octubre.

Fulham Vs Arsenal ¿dónde ver? (Be funky)

Se estima que será un enfrentamiento complicado para Fulham, quien se enfrenta nada más y nada menos que al líder de la liga.

Incluso cuando el partido se llevara a cabo en el Craven Cottage, la casa de Fulham, el horizonte se muestra complicado para el equipo del que forma parte el mexicano, pues están fuera del encuentro; Rodrigo Muniz por una lesión muscular y Kenny Tete debido a una lesión en la rodilla. Sin embargo, la historia ha demostrado que Fulham siempre suele complicar este encuentro.

Por otra parte, Arsenal se muestra como indiscutible favorito tras su racha de siete partidos invicto, que incluye 4 victorias consecutivas.

¿Dónde y a qué hora ver el Fulham vs Arsenal?

El partido se jugará este sábado 18 de octubre en el estadio Crawen Cotagge en Londres, Inglaterra, y será transmitido a las 10:30 hora del centro de México. Lo podrás ver a través de la plataforma HBO Max completamente en vivo.

Ahora que ya sabes dónde y cómo ver este emocionante choque británico, prepara la botana y las chelas para disfrutar del mexicano en la cancha donde ya ha dejado huella.