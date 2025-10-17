Lando Norris domina la única práctica libre en el GP de Estados Unidos

GP de Estados Unidos. Lando Norris dominó el único entrenamiento libre que concluyó con 31 grados centígrados la pista del Circuito de las Américas. (McLarenF1)

El inglés Lando Norris (McLaren) fue el más rápido este viernes en el único entrenamiento libre para el Gran Premio de Estados Unidos, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, en el Circuito de las Américas de Austin, Texas.

En la mejor de sus 23 vueltas, Norris cubrió los 5.513 metros de la pista texana en un 1:33.294 minutos, 255 milésimas menos que el alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber) y con 279 respecto a su compañero, el australiano Oscar Piastri (McLaren) -líder del campeonato, con 22 puntos de ventaj, que marcó el tercer tiempo del único ensayo del fin de semana.

Fernando Alonso (Aston Martin) marcó el cuarto crono de la sesión. El piloto asturiano, doble campeón mundial, se quedó, en el mejor de sus 23 giros, a 345 milésimas de Norris; al igual que los anteriores, con el neumático blando.

Max Versatappen fue quinto

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), cuádruple campeón mundial, también con gomas blandas, firmó el quinto crono, a 354 milésimas del inglés de McLaren, en un entrenamiento que concluyó con 31 grados centígrados en pista y 44 en el asfalto.

Franco Colapinto se inscribió decimosexto en la tabla de tiempos, al acabar a un segundo y 359 milésimas de Lando.

El español Carlos Sainz (Williams) sólo rodó durante la primera mitad del ensayo, ya que su equipo le indicó que debía parar su FW47, al parecer a causa de un problema con la caja de cambios. El piloto madrileño sólo había dado ocho vueltas hasta ese momento, todas con el neumático duro, y su crono (1.35.874) se quedó, al final, a algo más de dos segundos y medio del que fue su compañero hace años en McLaren y concluyó en decimonoveno lugar.

Hubo bandera roja

La sesión estuvo interrumpida durante unos minutos, con bandera roja, para retirar -del bordillo de la decimonovena de las veinte curvas del circuito- unos desperfectos que se habían caído del Aston Martin del canadiense Lance Stroll.

Y fue a partir de los últimos diez minutos cuando se empezó a girar mayoritariamente con neumáticos medios y blandos; y cuando se marcaron los mejores tiempos de la sesión.

La calificación para la prueba corta de este sábado se disputará a partir de las 15:30 horas, tiempo del centro de México.