Max Verstappen se lleva la pole para la carrera Sprint en el GP de EU

GP de Estados Unidos. Max Verstappen vuelve a sorprender a los pilotos de McLaren, este viernes lo hizo en el Circuito de las Américas en Austin, Texas. (Redbullracing)

El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá desde la pole este sábado para la carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, en el Circuito de las Américas de Austin, Texas; donde los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) arrancarán sexto y séptimo, respectivamente.

Verstappen, de 28 años, dominó este viernes la calificación reducida (’print shootout) al cubrir, en la decisiva tercera ronda (SQ3) y con el (en este caso) preceptivo neumático blando, los 5.513 metros de la pista texana en un 1:32.143 minutos; superando a los dos pilotos de McLaren.

El inglés Lando Norris acabó segundo, a 71 milésimas de ‘Mad Max’; y el australiano Oscar Piastri -líder del Mundial, con 22 puntos sobre el anterior- tercero, a 380.

El doble campeón mundial asturiano se quedó a 767 milésimas de Verstappen y superó en sólo una a su compatriota, el madrileño Sainz, séptimo en la parrilla de este sábado. Ambos saldrán justo por detrás del sorprendente alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber) -cuarto- y del inglés George Russell (Mercedes).

El séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton sale octavo, por delante del tailandés Alex Albon -el compañero de Sainz en Williams- y del otro Ferrari, el del monegasco Charles Leclerc. EFE