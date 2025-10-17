Shohei Ohtani hace historia con tres jonrones y 10 ponches

Jugador fuera de serie. Shohei Ohtani, que se convirtió en el primer serpentinero con dos o más vuelacercas en un partido de postemporada, observa como la bola se va y se va. (LosDodgers)

Shohei Ohtani, jugador de Los Ángeles Dodgers, tuvo partido histórico en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, disparó tres jonrones y ponchó a 10 bateadores desde la lomita contra los Milwaukee Brewers la noche del viernes.

El japonés se convirtió en el décimo segundo jugador en todos los tiempos en la postemporada en disparar tres jonrones en un partido, dos de ellos cuando todavía estaba lanzando, y el tercero ya después de dejar la loma.

Es el primer lanzador en sumar 10 ponches lanzando y sumar tres jonrones bateando en un partido de postemporada. También es el primer pitcher que pega jonrón abriendo un partido.

En su primera oportunidad desde el montículo, Ohtani otorgó boleto a Brice Turang y después procedió a ponchar al venezolano Jackson Chourio con una recta a 100.3 millas por hora, luego congeló a Christian Yelich con otra recta a 100.2 mph y para el tercer out abanicó al también venezolano William Contreras con un sweeper a 87.6 mph.

Minutos más tarde, como primer bate, Ohtani detonó un enorme cuadrangular ante el abridor colombiano de los Cerveceros, José Quintana.

En cuenta de 3-2, el cañonero no perdonó un pitcheo en la esquina inferior de la zona para enviarlo a 446 pies por el jardín derecho, con un batazo que salió a 116 mph. Curiosamente, hace exactamente un año, el japonés también le pegó un bambinazo a Quintana abriendo el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional del 2024 ante los Mets.

Después de cuatro innings de labor en la loma, Ohtani volvió a desaparecer la bola en su tercera vez al bate de la noche. En esta ocasión, castigó a Chad Patrick con un cañonazo que salió a 116.9 mph y recorrió una distancia de 469 pies, ante una recta cortada que cayó en la parte inferior interna de la zona de Ohtani.