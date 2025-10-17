Tommy Fleetwood se afianza la punta en torneo en la India

DP World Tour. Tommy Fleetwood dijo que su swing estaba a tono en este torneo del DP World Tour en la India. (Foto especial)

El inglés Tommy Fleetwood alcanzó el liderato en el DP World India Championship, que se juega en el Delhi Golf Club, gracias a una tarjeta de 64 golpes (-8) con ocho birdies libre de bogeys.

El inglés, que suma -12 impactos en el total, aventaja en uno al irlandés Shane Lowry, a quien relevó en el liderato; y al estadounidense Brian Harman (65).

“Hoy sentí que mi swing estaba a tono”, explicó. “Después del jueves ajusté un par de cosas en el campo de prácticas y todo ha salido mejor”.

Fleetwood, que suma siete victorias en el DP World Tour, firmó tarjeta de 64 golpes, la mejor vuelta en el Delhi Golf Club.

El inglés fue el máximo convertidor de la última Ryder Cup que ganó el equipo de Europa en Nueva York, evento celebrado en días recientes. Cuarto en solitario y a dos golpes está el japonés Keita Nakajima.

El número 2 mundial, el norirlandés Rory McIlroy, firmó su segundo 69 (-3) consecutivo y ocupa la plaza 17 compartida con otros seis jugadores. Rory se localiza a seis golpes de distancia del líder Fleetwood cuando de ha jugado la mitad de la competencia.

Entre los españoles el mejor es Jorge Campillo, que marcha con -7. Pablo Larrazábal está con -6 en el grupo de McIlroy, Eugenio Chacarra tiene -4, Alfredo García-Heredia -4, Manuel y Nacho Elvira -3, Rafa Cabrera Bello -2 y Ángel Ayora, -1.