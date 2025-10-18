Deportes

Chivas vs Mazatlán juegan este sábado 18 de octubre a las 19:07 h en el Estadio Akron: conoce todos los detalles para no perderte el minuto a minuto de este encuentro

Chivas vs Mazatlán: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo a Guadalajara en Liga MX

Por Fernando Huacuz
Partido Chivas vs Mazatlán en vivo
Partido Chivas vs Mazatlán en vivo Especial

La tarde del sábado se perfila vibrante para los aficionados del fútbol mexicano: el Club Deportivo Guadalajara (Chivas) vuelve a casa para medirse al Mazatlán F.C., un rival que llega con urgencias y listo para incomodar y poner en aprietos al rebaño, ¿lo lograrán?

¿A qué hora y dónde juegan Chivas vs. Mazatlán hoy?

El partido se celebrará este sábado 18 de octubre, con inicio programado a las 19:07 h (hora del centro de México) en el Estadio Akron, en Zapopan, Jalisco.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Chivas vs. Mazatlán?

Para no perderte ni un minuto de este emocionante encuentro sigue la transmisión en vivo a través de Amazon Prime en México y en EU a través de Telemundo Deportes y FOX Deportes.

¿Cómo llegan los equipos a este partido?

El Rebaño Sagrado atraviesa un buen momento: tras el parón por Fecha FIFA, Chivas hilvanó tres victorias consecutivas y se posiciona con 17 puntos en el noveno lugar de la tabla, acercándose a los puestos de clasificación directa.

Por su parte, Mazatlán apenas suma 11 puntos y ocupa el lugar 13; viene de vencer al Atlético San Luis para romper una racha negativa, pero tendrá que mejorar lejos de casa para mantener aspiraciones.

Posibles alineaciones

Chivas

  • Portero: Raúl Rangel
  • Defensas: Diego Campillo, Luis Romo, José Castillo
  • Mediocentro defensivo: Fernando González
  • Mediocampistas ofensivos: Richard Ledezma, Bryan González, Omar Govea, Efraín Álvarez
  • Delanteros: Santiago Sandoval, Armando González

Mazatlán

  • Portero: Ricardo Gutiérrez
  • Defensas: Facundo Almada, Mauro Zaleta, Lucas Merolla, Ángel Leyva
  • Mediocampistas: Nicolás Benedetti, Edgar Bárcenas, Joaquín Esquivel, Jordan Sierra
  • Delanteros: Fabio Gomes, Anderson Duarte

Tendencias