Chivas vs Mazatlán: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo a Guadalajara en Liga MX

La tarde del sábado se perfila vibrante para los aficionados del fútbol mexicano: el Club Deportivo Guadalajara (Chivas) vuelve a casa para medirse al Mazatlán F.C., un rival que llega con urgencias y listo para incomodar y poner en aprietos al rebaño, ¿lo lograrán?
¿A qué hora y dónde juegan Chivas vs. Mazatlán hoy?
El partido se celebrará este sábado 18 de octubre, con inicio programado a las 19:07 h (hora del centro de México) en el Estadio Akron, en Zapopan, Jalisco.
Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Chivas vs. Mazatlán?
Para no perderte ni un minuto de este emocionante encuentro sigue la transmisión en vivo a través de Amazon Prime en México y en EU a través de Telemundo Deportes y FOX Deportes.
¿Cómo llegan los equipos a este partido?
El Rebaño Sagrado atraviesa un buen momento: tras el parón por Fecha FIFA, Chivas hilvanó tres victorias consecutivas y se posiciona con 17 puntos en el noveno lugar de la tabla, acercándose a los puestos de clasificación directa.
Por su parte, Mazatlán apenas suma 11 puntos y ocupa el lugar 13; viene de vencer al Atlético San Luis para romper una racha negativa, pero tendrá que mejorar lejos de casa para mantener aspiraciones.
Posibles alineaciones
Chivas
- Portero: Raúl Rangel
- Defensas: Diego Campillo, Luis Romo, José Castillo
- Mediocentro defensivo: Fernando González
- Mediocampistas ofensivos: Richard Ledezma, Bryan González, Omar Govea, Efraín Álvarez
- Delanteros: Santiago Sandoval, Armando González
El #PowerMexicano para nuestro partido de hoy tiene nombre y apellido
¡VENGA, RICHIIIII!
Mazatlán
- Portero: Ricardo Gutiérrez
- Defensas: Facundo Almada, Mauro Zaleta, Lucas Merolla, Ángel Leyva
- Mediocampistas: Nicolás Benedetti, Edgar Bárcenas, Joaquín Esquivel, Jordan Sierra
- Delanteros: Fabio Gomes, Anderson Duarte
Ya estamos en tierras tapatías