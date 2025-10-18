Isaac del Toro enfrenta a maestros del ciclismo en el Andorra Cycling Masters 2025

Isaac del Toro invitado de lujo. El Andorra Cycling Masters es un evento único que reunirá por primera vez a cuatro estrellas del ciclismo mundial en un duelo sin precedentes. (Foto especial)

El esloveno Tadej Pogačar, el danés Jonas Vingegaard, el esloveno Primož Roglič y el joven mexicano Isaac Del Toro competirán este 19 de octubre en el Andorra Cycling Masters 2025, es una competencia sin precedentes en el ciclismo mundial que trascenderá el ámbito deportivo para convertirse en un documental internacional.

Con este evento, Del Toro pondrá punto final a un año inolvidable midiéndose a tres gigantes del ciclismo mundial: Pogacar, líder mundial y ganador de 20 pruebas en 2025; Vingegaard, ganador de la Vuelta España y doble campeón del Tour de Francia y Primoz Roglic, oro olímpico en la contrarreloj en Tokio 2020 y triunfador en cinco grandes vueltas.

El objetivo del evento es coronar por primera vez al “maestro de las montañas” bajo un formato único: sin equipos, sin gregarios y con cada corredor compitiendo únicamente por su talento y resistencia.

Isaac del Toro se presenta como la joven revelación de las carreras de ruta. A sus 21 años, el ciclista de Ensenada firmó una temporada histórica con 16 victorias, récord absoluto para un latinoamericano en un solo año.

Entre sus logros destacan la Milano–Torino, el Giro dell’Emilia, el Gran Piemonte, la Vuelta a Burgos y el Tour de Austria. Además, en el Giro de Italia terminó en segundo sitio e hizo historia al convertirse en el primer mexicano en vestir la maglia rosa y el más joven en mantener el liderato durante más de 10 días.

La campaña del mexicano igualó el registro legendario de las 10 clásicas ganadas por Eddy Merckx en 1972, cifra que ningún otro corredor había alcanzado en más de cinco décadas.

El Andorra Cycling Masters constará de dos pruebas el mismo día. Por la mañana, los cuatro corredores disputarán una contrarreloj en el Coll de la Gallina, una subida de 8.23 kilómetros que pondrá a prueba la potencia y resistencia de cada uno.

Por la tarde, se enfrentarán en un critérium urbano de 32.1 kilómetros en Andorra la Vella, en un circuito de 2.14 km donde la estrategia y la capacidad de recuperación serán determinantes.

Para Del Toro, el Andorra Cycling Masters representa mucho más que una exhibición. Es la oportunidad de medirse, en igualdad de condiciones, ante los tres corredores que han marcado la última década del ciclismo. Sin gregarios, sin estrategias de equipo y sin margen de error.