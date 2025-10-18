Max Verstappen se lleva la carrera Sprint del GP de EU

Gran Premio de EU. El neerlandés Max Verstappen celebra su victoria en el Circuito de las Américas. (DUSTIN SAFRANEK/EFE)

El piloto neerlandés Max Verstappen comandó de punta a punta la carrera Sprint, en el GP de Estados Unidos, en el Circuito de las Américas de Austin para recortar la distancia con los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris, quienes protagonizaron un accidente en la largada y propició que ambos abandonaron la sesión.

Accidente de Piastri con Norris

Las miradas estaban puestas en la disputa del campeonato de pilotos, donde Max Verstappen largó desde la punta, teniendo a un lado a Lando Norris, y por detrás a Oscar Piastri.

Pero hubo un protagonista más que se quiso meter en la historia, Nico Hulkenberg, que sorpresivamente largó en la cuarta posición, y que terminó siendo uno de los ‘villanos’.

No hubo sorpresa en el inicio, Verstappen largó bien y no puso en riesgo su liderato. Contrario a Lando Norris, que le costó traccionar, lo que abrió la puerta a los que venían atrás de presionar para rebasarle, y eso le costó caro.

Con la intención de evitar el contacto con su coequipero, Oscar Piastri se abrió para intentar una ‘tijera’; sin embargo, Nico Hulkenberg pecó de optimista, y con un frenado tardío, impactó con el australiano, quien terminó contra el otro McLaren.

Los dos están fuera, junto a Fernando Alonso, que perdió el alerón delantero, y tuvo que abandonar la Carrera Sprint del GP de Estados Unidos, y así, avivar el campeonato a favor de Max Verstappen.

Max recorta distancias

Después de la salida de ambos McLaren, al neerlandés se le abrió la puerta de recortar las distancias, y no falló en su intento.

Max mostró cautela tras retirarse el safety car en la vuelta 5, y aunque estuvo cerca de quedar fuera por culpa de George Russell, que en el giro 9 buscó rebasarle en la recta principal, frenó tarde y casi se impacta, por lo que ambos terminaron fuera de pista.

Un susto en Red Bull, pero que sólo quedó en eso. Ya que no hubo investigación y ambos continuaron en carrera. A la postre, Verstappen navegó por aguas tranquilas para llevarse la victoria, y consagrarse como el rey de las carreras Sprint en el GP de Estados Unidos, puesto que repite lo vivido en 2023 y 2024. Aunado a ello, compartió el podio con George Russell y Carlos Sainz.

Con su triunfo, Max Verstappen llega a 281 puntos, acortando las distancias con Lando Norris (314 pts) y Oscar Piastri (336 pts). Este domingo estarán en disputa la mayor cantidad de unidades.