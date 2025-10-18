Deportes

El neerlandés gana en Austin y recorta distancia con Lando Norris y Oscar Piastri, los McLaren se eliminaron entre si

Max Verstappen se lleva la carrera Sprint del GP de EU

Por EFE
Gran Premio de EU. El neerlandés Max Verstappen celebra su victoria en el Circuito de las Américas. (DUSTIN SAFRANEK/EFE)

El piloto neerlandés Max Verstappen comandó de punta a punta la carrera Sprint, en el GP de Estados Unidos, en el Circuito de las Américas de Austin para recortar la distancia con los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris, quienes protagonizaron un accidente en la largada y propició que ambos abandonaron la sesión.

Accidente de Piastri con Norris

Las miradas estaban puestas en la disputa del campeonato de pilotos, donde Max Verstappen largó desde la punta, teniendo a un lado a Lando Norris, y por detrás a Oscar Piastri.

Pero hubo un protagonista más que se quiso meter en la historia, Nico Hulkenberg, que sorpresivamente largó en la cuarta posición, y que terminó siendo uno de los ‘villanos’.

No hubo sorpresa en el inicio, Verstappen largó bien y no puso en riesgo su liderato. Contrario a Lando Norris, que le costó traccionar, lo que abrió la puerta a los que venían atrás de presionar para rebasarle, y eso le costó caro.

Con la intención de evitar el contacto con su coequipero, Oscar Piastri se abrió para intentar una ‘tijera’; sin embargo, Nico Hulkenberg pecó de optimista, y con un frenado tardío, impactó con el australiano, quien terminó contra el otro McLaren.

Los dos están fuera, junto a Fernando Alonso, que perdió el alerón delantero, y tuvo que abandonar la Carrera Sprint del GP de Estados Unidos, y así, avivar el campeonato a favor de Max Verstappen.

Max recorta distancias

Después de la salida de ambos McLaren, al neerlandés se le abrió la puerta de recortar las distancias, y no falló en su intento.

Max mostró cautela tras retirarse el safety car en la vuelta 5, y aunque estuvo cerca de quedar fuera por culpa de George Russell, que en el giro 9 buscó rebasarle en la recta principal, frenó tarde y casi se impacta, por lo que ambos terminaron fuera de pista.

Un susto en Red Bull, pero que sólo quedó en eso. Ya que no hubo investigación y ambos continuaron en carrera. A la postre, Verstappen navegó por aguas tranquilas para llevarse la victoria, y consagrarse como el rey de las carreras Sprint en el GP de Estados Unidos, puesto que repite lo vivido en 2023 y 2024. Aunado a ello, compartió el podio con George Russell y Carlos Sainz.

Con su triunfo, Max Verstappen llega a 281 puntos, acortando las distancias con Lando Norris (314 pts) y Oscar Piastri (336 pts). Este domingo estarán en disputa la mayor cantidad de unidades.

