Max Verstappen también se lleva la pole para el GP de EU

Gran Premio de EU. Max Verstappen ganó la carrera Sprint por la mañana y por la tarde se llevó la pole position para el GP de Estados Unidos por delante de los dos pilotos de McLaren. (DUSTIN SAFRANEK/EFE)

El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), ganador la prueba Sprint, completó un sábado de ensueño y saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Estados Unidos, en el Circuito de las Américas de Austin, Texas.

Verstappen se alzó con la pole position por delante de Lando Norris (McLaren), mientras que el líder del campeonato, Oscar Piastri, luchó por alcanzar la sexta posición y terminó a medio segundo de Verstappen.

La vuelta de 1:32.510 de Verstappen al inicio de la Q3 fue suficiente; Red Bull no lo envió a tiempo para un último intento, pero resultó que no lo necesitó. Norris terminó 0.291 segundos por detrás en el Circuito de las Américas.

El dominio de la primera fila les dará a Max Verstappen, quien últimamente se ha convertido en un impredecible rival en la lucha por el título, y a Norris la oportunidad de recortar distancias con Piastri en la clasificación el domingo.

La victoria de Verstappen en la Sprint le permite llegar a la carrera del domingo con 55 puntos por detrás de Piastri y 33 por detrás de Norris.

El piloto australiano Oscar Piastri, cuyo rendimiento ha flaqueado desde las vacaciones de verano, se enfrentará a una carrera complicada este domingo para minimizar los daños, con Charles Leclerc, George Russell y Lewis Hamilton saliendo entre él y Norris.

Andrea Kimi Antonelli fue séptimo para Mercedes, por delante de la estrella de la clasificación, Oliver Bearman, quien saldrá octavo para Haas.

Carlos Sainz se clasificó noveno, por delante de su compatriota Fernando Alonso.