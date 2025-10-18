Santiago De la Fuente se mete al Top 10 en el Macao Open

Macao Open. Santiago De la Fuente busca un buen cierre de torneo este domingo para conseguir puntos de ranking mundial. (Foto especial)

El mexicano Santiago De la Fuente firmó una tercera ronda de 65 (-5) golpes, la mejor en el Macao Open y con suma de -10 impactos se localiza en el octavo sitio de la competencia que culmina este domingo en territorio chino.

De la Fuente se localiza a seis golpes del líder, el tailandés Sarit Suwannarut, quien con -16 impactos en el total, se perfila a llevarse el triunfo en este torneo del Asian Tour.

El mexicano que está jugando su mejor torneo de la gira asiática fue ascendiendo posiciones ronda tras ronda después de iniciar con 67, después firmó un 68 y este sábado un 65 para compartir el octavo sitio de la clasificación general.

De la Fuente, campeón del Latin America Amateur Championship (LAAC) 2024, llegó a Macao con la intención de obtener puntos de ranking mundial y está cerca de lograr su objetivo.