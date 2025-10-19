Lucca Mateo y Alejandra Botaya brillan en el MJGA Invitational by Vidanta

CAMPEONES. Mateo y Botaya dieron cátedra en el green.

Con un desempeño sobresaliente, Lucca Mateo Buenrostro, representante de El Cielo Country Club, se coronó en la Categoría 18 y menores del MJGA Invitational by Vidanta, disputado del 17 al 19 de octubre en Nuevo Vallarta, Nayarit. Mateo firmó tarjetas de 68, 70 y 68 golpes, para un total de 206 golpes (-13), en un campo exigente que puso a prueba a los más de 300 participantes.

El podio lo completaron Gabriel Derbez (Valle Alto Club de Golf) con -7, y Luis Mario Pérez Fuentes (Altozano Colima) con score de Par, en una categoría que reunió a los mejores juveniles del país.

ALEJANDRA BOTAYA SE IMPONE EN LA RAMA FEMENIL

En la rama femenil, Alejandra Botaya (El Campanario) se llevó los máximos honores con una tarjeta acumulada de 215 golpes (-4), mostrando consistencia y temple en cada ronda. La escoltaron Miranda Irene García (Las Misiones) en segundo lugar, y Camila Risoul (IJGA) en tercero.

Botaya cerró con broche de oro un torneo que se consolida como plataforma de desarrollo para futuras figuras del golf mexicano.

TALENTO INTERNACIONAL Y NACIONAL EN CATEGORÍAS MENORES

En la Categoría 15 y menores varonil, el canadiense Taehwee Kim se proclamó campeón con un total de Par, mientras que en la rama femenil, Nazaret Guadalupe Núñez (Campestre Villahermosa) fue la mejor con 213 golpes (+9).

La categoría de 12 y 13 años también tuvo grandes actuaciones. En varonil, el triunfo fue para Luis Robles (Guadalajara Country Club) con +4, y en femenil, Lola Carrizo (La Herradura) se coronó con -1, destacando por su precisión en el juego corto.

PROMESAS DEL GOLF DESTACAN DESDE LOS 7 AÑOS

En la categoría 10 y 11 años, los campeones fueron Mauricio Mijares (Club Campestre Torreón) con 199 golpes (-5), y Quetzali Valentina León (El Campanario) con -7, mostrando gran madurez competitiva a temprana edad.

En la división 8 y 9 años, el título varonil fue para Diego Alonso Rojas (El Campanario) con -3, mientras que María Cecilia Chavira (C.C. Nuevo Laredo) se impuso con 99 golpes (+15).

LOS MÁS PEQUEÑOS TAMBIÉN SE LUCEN EN VIDANTA

En la categoría 7 años y menores, el campeón varonil fue Amadeo Calzada (La Loma Club de Golf) con +9, y en femenil, Andrea Estrada (Club de Golf México) cerró con +19, en una muestra de que el semillero del golf mexicano sigue creciendo con fuerza.

El MJGA Invitational by Vidanta reafirma su posición como uno de los torneos juveniles más relevantes del calendario nacional, con una organización impecable y un entorno que impulsa el desarrollo deportivo de nuevas generaciones.