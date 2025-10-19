Pachuca vs Chivas Femenil: Horario, canal, transmisión, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX Femenil

Pachuca vs Chivas | Liga MX Femenil Las campeonas reciben a Guadalajara en la cancha del Estadio Hidalgo.

El partido estelar de este fin de semana en el futbol mexicano femenil se juega entre Pachuca y Chivas. Dos campeonas del futbol mexicano se miden en la parte final de este torneo regular en busca de mejorar su lugar en la liguilla. Las tuzas necesitan ganar sí o sí para poder aspirar al primer puesto cuando se juegue la última jornada, mientras que las rojiblancas buscan desesperadamente saltar al top 4 para poder cerrar la liguilla jugando en caso y volver a ser aspirantes al campeonato.

La fase regular del Apertura 2025 en la Liga MX Femenil está muy cerca de concluir para dar paso a la liguilla. La inesperada derrota de América frente a Atlas le ha abierto a Chivas la oportunidad de acercarse en la clasificación, pero necesitan una victoria forzosamente para poder mantener esa posibilidad. Mientras tanto, León, Pumas y Atas se jugarán su boleto la siguiente semana.

🌪️| Hoy se juega la penúltima jornada del torneo regular ¡A ganar en casa! Nos vemos hoy en el Huracán 👊🏼



🏟️ Hidalgo

⏰ 19:00

📺 @tubi_mx pic.twitter.com/ExXuJoLLOL — Club de Futbol Pachuca Femenil (@TuzosFemenil) October 19, 2025

¿En qué horario se juega el Pachuca vs Chivas Femenil? | Jornada 16

El inicio de este partido está programado para las 19:00 horas de este domingo 19 de octubre en la cancha del Estadio Hidalgo.

¿En qué canal ver el Pachuca vs Chivas Femenil? | Jornada 16

La transmisión de este enfrentamiento será exclusiva a través de la señal de Tubi, por lo que tendrás que sintonizar este canal para poder seguir las acciones del partido

¿Cómo ver en app el Pachuca vs Chivas Femenil? | Jornada 16

Descarga la aplicación de Tubi, para cualquiera de tus dispositivos móviles o en tu Smart Tv y disfruta de las emociones de este partido dondequiera que estés.

Previa del Pachuca vs Chivas Femenil | Jornada 16

El partido más importante de este fin de semana en el futbol mexicano femenil será también el encargado de cerrar esta penúltima fecha de la fase regular. Tanto Pachuca como Chivas ya tienen asegurado su lugar en la liguilla de este torneo. Sin embargo, tienen la posibilidad de mejorar todavía con una victoria y un resultado favorable en la fecha 17. La última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue en la jornada 16 del torneo pasado. En aquel duelo, las ’Tuzas’ se llevaron los tres puntos con un marcador de 1-0, también en la cancha del Estadio Hidalgo.

Las actuales campeonas del futbol mexicano femenil han demostrado de nueva cuenta que tienen lo necesario para pelear por el título. Con una victoria estarían asegurando al menos el segundo lugar de la clasificación general, pero además les daría la posibilidad de superar a las Tigres la próxima semana por el liderato general. Charlyn Corral marcha como la líder en la tabla de goleo individual y está a punto de sumarse un nuevo título en su cuenta personal que ya suma 21 tantos este semestre.

En frente, las Chivas suman cinco victorias y un empate en sus últimos seis partidos disputados. Guadalajara ha tenido un fin de semana agridulce hasta el momento por la derrota de América que le permite aspirar a cosas mejores, pero también por la victoria de Toluca que las hizo bajar al quinto puesto de forma momentánea. Ahora, necesitan los tres puntos para seguir peleando por uno de los cuatro mejores puestos de liguilla y cerrar su eliminatoria de cuartos de final en casa.