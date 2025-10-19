Semana 7 de la NFL: Bears rugen, Mahomes brilla y los Rams arrasan en Wembley

COLTS CONFIRMAN SU PODERÍO. Los Indianapolis Colts vencieron 38-17 a los Los Angeles Chargers, consolidando su liderato en la AFC Sur con marca de 5-1. (CAROLINE BREHMAN/EFE)

Los Chicago Bears sellaron este domingo su cuarta victoria consecutiva al imponerse 26-14 a los New Orleans Saints en el Soldier Field, en una jornada que confirmó el buen momento del equipo dirigido por Ben Johnson.

Tras iniciar la temporada con dos derrotas, los Bears han encontrado su ritmo. La racha comenzó con una victoria sobre los Dallas Cowboys, seguida de triunfos ajustados ante los Las Vegas Raiders y los Washington Commanders, ambos definidos por un gol de campo. Este domingo, rompieron una racha negativa ante los Saints, a quienes no vencían desde 2008.

DEFENSA FEROZ Y SWIFT IMPARABLE

La clave del triunfo fue una defensa implacable que interceptó tres veces al mariscal Spencer Rattler, lo capturó en cuatro ocasiones y forzó un fumble que derivó en la primera anotación del partido. El novato Caleb Williams, primera selección del Draft 2024, tuvo una actuación discreta con 172 yardas (15 de 26 en pases) y una interceptación.

El corredor D’Andre Swift fue el protagonista ofensivo con 124 yardas por tierra en 19 acarreos y un touchdown. Con marca de 4-2, los Bears se perfilan como candidatos a regresar a los playoffs por primera vez desde 2020.

MAHOMES Y RICE INCENDIAN ARROWHEAD

En Kansas City, el regreso de Rashee Rice tras una suspensión de siete partidos fue explosivo. El receptor atrapó dos pases de touchdown, mostrando una conexión letal con Patrick Mahomes, quien lanzó para 286 yardas y tres anotaciones.

El corredor Isiah Pacheco también brilló con 57 yardas y un TD terrestre. Los Chiefs aplastaron 31-0 a unos Raiders sin respuesta ofensiva, en lo que fue su cuarta victoria en cinco partidos. Mahomes se convirtió en el primer mariscal desde el año 2000 en lanzar más de 200 yardas y tres touchdowns en las tres primeras series ofensivas de un juego.

LOS PATRIOTS Y BROWNS SORPRENDEN

Los New England Patriots vencieron 31-13 a los Tennessee Titans, sumando su cuarta victoria consecutiva y colocándose como líderes de la AFC Este. El novato Cam Ward, mariscal de los Titans, sufrió una intercepción y perdió un balón que derivó en anotación para los visitantes.

En Cleveland, los Browns dieron una de las sorpresas de la jornada al derrotar 31-6 a los Miami Dolphins. El corredor Quinshon Judkins fue la figura con 84 yardas y tres touchdowns. La defensa local forzó cuatro pérdidas de balón y limitó a Tua Tagovailoa, quien fue sustituido en el último cuarto tras lanzar tres intercepciones.

RAMS ARRASAN EN WEMBLEY

La jornada dominical arrancó en Wembley, Londres, donde los Los Ángeles Rams aplastaron 35-7 a los Jacksonville Jaguars. El veterano Matthew Stafford, de 37 años, lanzó cinco pases de anotación, tres de ellos para Davante Adams, y acumuló 182 yardas (21 de 33 en pases).

COLTS CONFIRMAN SU PODERÍO

Por su parte, los Indianapolis Colts vencieron 38-17 a los Los Angeles Chargers, consolidando su liderato en la AFC Sur con marca de 5-1. La ofensiva de los Colts fue contundente, mientras que los Chargers no lograron contener el ritmo del rival.