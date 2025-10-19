Verstappen arrasa en Austin y llega a México con la mira puesta en el título

SE ACERCA AMENAZANTE. 'Mad Max' logra otro triunfo y se encamina a pelear de manera seria el campeonato.

Max Verstappen (Red Bull Racing) completó un fin de semana ideal en el Gran Premio de Estados Unidos 2025, al ganar tanto la carrera sprint como la principal, disputadas en el Circuito de las Américas en Austin, Texas. Con esta actuación, el neerlandés sumó 33 puntos y se colocó a solo 40 unidades del líder del campeonato, el australiano Oscar Piastri (McLaren), quien terminó quinto.

Verstappen, de 28 años, dominó desde la pole position, mantuvo el liderato en la primera curva y no cedió terreno en toda la competencia. Lo escoltaron Lando Norris (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari), mientras que Lewis Hamilton fue cuarto. El español Fernando Alonso (Aston Martin) logró entrar en zona de puntos con el décimo lugar, y Carlos Sainz (Williams) abandonó tras un choque con Kimi Antonelli.

MCLAREN SE TAMBALEA Y VERSTAPPEN SE FORTALECE

La tensión en McLaren es evidente. Los errores de sus pilotos en las últimas carreras han permitido que Verstappen recorte distancia y se mantenga en la pelea por el campeonato. “Cada fin de semana es una oportunidad de ganar. No pienso en el título, solo en maximizar el rendimiento del coche”, declaró el neerlandés, quien ahora suma 306 puntos, por detrás de Piastri (346) y Norris (332).

El RB21 de Red Bull ha mostrado una notable mejora desde el Gran Premio de Italia, gracias a un nuevo fondo curvo y una suspensión más blanda. Verstappen ha ganado tres de las últimas cinco carreras, y su ritmo en Austin fue demoledor. “El coche está funcionando bien, pero no está garantizado que lo haga en todos los circuitos que quedan”, advirtió.

MÉXICO, ESCENARIO CLAVE PARA LA REMONTADA

La Fórmula 1 se traslada ahora al Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se celebrará el Gran Premio de México 2025 del 24 al 26 de octubre. Verstappen ha ganado cinco veces en este circuito y se perfila como favorito para sumar otros 25 puntos que lo acerquen aún más al liderato.

Durante el fin de semana en México, Verstappen cederá su lugar en la Práctica Libre 1 al joven piloto Arvid Lindblad, como parte del programa de desarrollo de Red Bull. Sin embargo, el neerlandés estará presente en todas las sesiones clave y buscará repetir su dominio en tierras mexicanas.