GP de México 2025: ¿Asistirá Sergio ‘Checo’ Pérez a la carrera?

Sergio Pérez El piloto no competirá en el GP de la Ciudad de México por primera vez desde que el circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez volvió a ser parte oficial del calendario en 2015.

Arranca la semana del Gran Premio de la Ciudad de México. Las y los fans de la máxima categoría del automovilismo se alistan para una nueva carrera en la que Sergio ‘Checo’ Pérez no estará en la parrilla de salida por primera vez desde que regresó este circuito a la temporada en 2015. Sin embargo, el “Ministro de Defensa” podría participar de otra forma para estar cerca de sus seguidores.

¿Estará Checo Pérez en el GP de México 2025?

Tras su despido de Red Bull en el final de la temporada pasada, miles de fans manifestaron su decepción por no poder ver al piloto mexicano este año compitiendo en casa. Desde que la Fórmula 1 reincorporó al Autódromo Hermanos Rodríguez a su temporada en 2015, el tapatío había corrido siempre había estado en la parrilla de salida ya sea con Force India (después BWT Racing Point) y Red Bull.

A pesar de esto, se espera que Sergio Pérez esté presente en la conferencia de América Móvil que se realizará en la Plaza Carso los días previos al evento y no se descarta que pueda participar en otras actividades.

¿Cuándo regresará Checo Pérez a la Fórmula 1?

El “Viejo sabroso”, como es conocido popularmente entre sus fans, ya tiene un contrato para correr con la escudería Cadillac en la temporada 2026. El mexicano tendrá a Valteri Bottas como co-equipero y estaría en su temporada número 15.

En videos recientes, se le ha visto trabajando en las instalaciones de Cadillac en Silverstone tanto en el aspecto físico como en el cuestión técnica del monoplaza. La experiencia y conocimientos de Pérez fueron un factor importante para su contratación en lo que será el debut de esta nueva escudería norteamericana el próximo año.