Liguilla definida

LA MÁQUINA. Sacan un triunfo que será muy importante en lo anímico, pero en liga tienen ya varios triunfos sobre Las Águilas. Lo importante es en la liguilla. (José Méndez/EFE)

A falta de cuatro jornadas, no sólo tenemos ya al grupo de cinco equipos candidatos reales al título, sino que están ya nueve de los diez clasificados a Liguilla y Play In.

Con esto, se confirma una vez más, que, a partir de la remoción del ascenso y descenso, en México hay dos ligas.

A menos de que haya una sorpresa de proporciones históricas, el campeón saldrá de los que hoy están entre los cinco primeros, Toluca, Cruz Azul, América, Rayados y Tigres, en ese orden, son los candidatos, y de aquí al final del torneo solamente intercambiarán posiciones. Será muy, muy importante ver quien acabe en los dos primeros lugares.

Toluca y Cruz Azul sacan algo de ventaja sobre el resto como principales contendientes por cómo han sacado los triunfos en las jornadas recientes.

LA JORNADA 13

El triunfo de La Máquina sobre el América fue claro y confirmó lo que vimos en la cancha, con una superioridad celeste que se vio afectada por un error individual de un jugador que desafortunadamente está acostumbrado a fallar en momentos importantes como lo es Jorge Sánchez.

Con muchas ausencias de ambos lados, como las de Mier y Ditta en La Máquina por no regresar a tiempo tras estar con su selección, La Máquina sacó un triunfo que será muy importante en lo anímico, pero en liga tienen ya varios triunfos sobre Las Águilas. Lo importante es en la liguilla, ahí es donde América ha mostrado superioridad. Las Águilas tienen cuatro juegos para recuperar el mejor momento de sus jugadores porque hasta ahora se ha visto a cuenta gotas.

LIGUILLA Y PLAY IN

Detrás de ese grupo vienen cuatro que estarán en Liguilla y Play In, pero no pasará nada con ellos después. Pachuca, Tijuana, Guadalajara y Juárez. Estos cuatro pelearán por el sexto lugar y así “maquillar” su torneo, pero no están al nivel de los cinco primeros.

Para Chivas debe ser el principio de lo que podría ser una buena época en torneos próximos, con una camada muy interesante de jugadores y un técnico como Milito que ha mostrado cosas positivas.

Después se ha abierto una distancia de cinco puntos con el resto que pelea por el último boleto a Play In.

PUMAS, LA GRAN DECEPCIÓN

Es increíble que Pumas se encuentre en este grupo, pero no es más que el reflejo del pésimo torneo que han tenido. Sin duda la gran decepción hasta ahora, pero todavía con posibilidades de “lavar” su imagen. Para mí, esta plantilla deberá tener un mucho mejor Apertura 2026, en el cual se habrán acabado las excusas.

LA MEDIOCRIDAD DEL NO DESCENSO

Del resto no vale la pena ni hablar, más allá del León y San Luis, que a veces se meten a la “fiesta grande”, son los mismos que torneo tras torneo fracasan y se mantienen en primera división gracias a la mediocridad del no descenso.

Se viene jornada doble esta semana, así que, para la próxima columna, tendremos todavía más definido el grupo de equipos que seguirá con vida.