¡Pato O’Ward encenderá el Gran Premio de México desde la primera vuelta!

ORGULLOSAMENTE MEXICANO. Podremos ver correr al Pato en la CDMX.

McLaren confirma a O’Ward para la FP1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez

La escudería Arrow McLaren anunció oficialmente que el mexicano Patricio O’Ward será parte de la Primera Práctica Libre (FP1) del Gran Premio de México 2025, que se celebrará el viernes 24 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde compartieron un video del piloto con sombrero de mariachi y el mensaje: “Nos vemos pronto”.

Será el segundo año consecutivo que el piloto de Monterrey se suba al MCL39 en su país natal, como parte de su rol como piloto de reserva del equipo británico. La participación de O’Ward forma parte del programa de jóvenes talentos que exige a los equipos incluir pilotos con menos de dos carreras en sesiones oficiales de práctica.

UNA OPORTUNIDAD QUE VA MÁS ALLÁ DEL ESPECTÁCULO

“Estoy emocionado de volver a subirme al coche para la FP1 en mi carrera de casa en México este año. Los aficionados de la Ciudad de México fueron increíbles la última vez, y fue una gran sensación poder extraer todo del programa que el equipo había planeado. Estoy deseando volver este año y trabajar con Zak, Andrea y todo el equipo”, expresó O’Ward, quien recientemente finalizó como subcampeón de la IndyCar Series 2025, solo detrás de Álex Palou.

El director del equipo McLaren F1, Andrea Stella, elogió el desempeño del mexicano: “Pato proporcionó una apreciada contribución la temporada pasada y sigue impresionando en las IndyCar Series, lo que lo convierte en un piloto idóneo para esta sesión. Su participación nos brinda información valiosa y fortalece nuestra reserva de pilotos”.

MÁS QUE UNA PRÁCTICA, UNA CELEBRACIÓN NACIONAL

La presencia de O’Ward en pista será uno de los momentos más esperados del fin de semana, especialmente ante la ausencia de Sergio ‘Checo’ Pérez, quien no competirá este año pero estará presente como invitado especial representando a Cadillac, su nueva escudería para 2026.

Además de su participación en pista, Pato será protagonista de diversas actividades con patrocinadores y fans. El 22 de octubre, encabezará un evento en Toreo Parque Central, en colaboración con KitKat, donde los aficionados podrán convivir con él y participar en dinámicas para ganar un Meet & Greet exclusivo.

EL CALENDARIO DEL GP MÉXICO 2025

Viernes 24 de octubre

FP1: 12:30 h (con Pato O’Ward)



FP2: 16:00 h

Sábado 25 de octubre

FP3: 11:30 h



Clasificación: 15:00 h

Domingo 26 de octubre

Carrera: 14:00 h (71 vueltas)

El Gran Premio de México será la ronda 20 del calendario de Fórmula 1, en una temporada dominada por McLaren, con Oscar Piastri y Lando Norris liderando el campeonato de pilotos, seguidos por Max Verstappen, quien buscará su quinto título mundial.