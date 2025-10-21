América remonta en casa y se instala como sublíder del Apertura 2025

SACAN LA CASTA. Remontada agónica en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. (Foto: Marco Tulio).

El Club América logró una victoria dramática ante el Puebla por marcador de 2-1, en duelo correspondiente a la jornada 14 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El encuentro se definió en el octavo minuto del tiempo añadido, con un gol de cabeza de Ramón Juárez, que selló la remontada azulcrema.

El equipo dirigido por el brasileño André Jardine tuvo dificultades en el primer tiempo para superar al último lugar de la tabla. Fue hasta el segundo tiempo que el conjunto capitalino mostró mayor intensidad, aunque el uruguayo Emiliano Gómez adelantó a los poblanos al minuto 52, tras una asistencia de Ricardo Marín.

POLÉMICA, EXPULSIÓN Y GOL EN EL ÚLTIMO SUSPIRO

El empate llegó al minuto 67, cuando se decretó un penalti polémico a favor del América, que fue convertido por el también uruguayo Brian Rodríguez. A partir de ese momento, las Águilas se volcaron al ataque en busca del triunfo.

El Puebla, dirigido por el argentino Hernán Cristante, resistió en medio campo y parecía cerca de rescatar el empate. Sin embargo, en el minuto 92, Raúl Castillo fue expulsado, lo que dejó a los visitantes con un hombre menos. América aprovechó la superioridad numérica y en el minuto 98, Juárez remató de cabeza un centro del francés Allain Saint-Maximin para darle los tres puntos a su equipo.

AMÉRICA, A LA CAZA DEL LIDERATO

Con este resultado, el América llegó a 30 puntos, producto de 9 victorias, 3 empates y 2 derrotas, colocándose en el segundo lugar de la tabla, a solo un punto del líder Toluca. El equipo capitalino se perfila como uno de los favoritos rumbo a la liguilla, con una plantilla sólida y un estilo ofensivo que ha dado resultados.

COMO DIJERA EL CLÁSICO. Dando gracias a los Dioses del Estadio. (Foto: Marco Tulio),

Por su parte, el Puebla se mantiene en el fondo de la clasificación, con apenas 7 unidades, y enfrenta una crisis deportiva que podría costarle muy caro si no mejora en las últimas jornadas.