Barcelona vs Olympiacos: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Champions League

FC Barcelona vs Olympiacos | Champions League Ambos equipos se enfrentarán en un partido oficial por primera vez desde el 2017.

El futbol de Liga de Campeones de Europa está de regreso esta semana con lo que será la tercera jornada de la fase regular. Para abrir las emociones, tendremos al FC Barcelona, uno de los favoritos de la competencia en contra del Olympiacos. Los blaugranas vienen de sufrir su primer tropiezo en este torneo hace un par de semanas mientras que el cuadro griego necesita su primera victoria para poder aspirar a puestos de repechaje.

Llevamos dos jornadas de Champions League y quedan todavía seis equipos con paso perfecto: Bayern Múnich, Real Madrid, PSG, Inter de Milán, Arsenal y el sorpresivo Qarabag FK ocupan la parte más alta de la clasificación general y esperan sumar su tercera victoria en esta media semana para seguir en la disputa de uno de los cuatro lugares directos a octavos de final.

🌟 DÍA DE CHAMPIONS 🌟 pic.twitter.com/EYmLu57x9X — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 21, 2025

¿En qué horario se juega el Barcelona vs Olympiacos? | Champions League

El silbatazo inicial de este enfrentamiento será a las 10:45 horas (CDMX) de este martes 21 de octubre desde la cancha del Estadio Olímpico de Montjuic.

¿En qué canal ver el Barcelona vs Olympiacos? | Champions League

Las emociones de este partido serán exclusivas de la señal de TNT Sports a través de tu sistema de televisión de paga, por lo que tendrás que sintonizar este canal.

¿Cómo ver en app el Barcelona vs Olympiacos? | Champions League

Descarga la aplicación de HBO Max para cualquiera de tus dispositivos móviles, ingresa con tu cuenta de paga y disfruta de este partido dondequiera que estés.

Previa del Barcelona vs Olympiacos | Champions League

Para el primer partido de esta tercera jornada, tendremos un duelo entre dos equipos que podrían estar más parejos de lo que parece. El equipo español ha mantenido el ritmo de victorias, pero en semanas recientes ha dado muestras de algunas deficiencias defensivas que les han hecho pasar algunos problemas recientemente, mientras que Olympiacos ha destacado en su liga local como el equipo con más anotaciones en lo que va de la campaña.

FC Barcelona viene de perder su primer partido de este certamen frente al vigente campeón, el PSG. Los dirigidos por Hansi Flick fueron uno de los mejores de la fase regular el torneo pasado y necesitan ganar de nueva cuenta para volver a pelear un puesto directo a los octavos de final. El fin de semana pasado, rescataron un triunfo en los minutos finales en contra del Girona jugando también en casa.

Por su parte, Olympiacos sigue siendo uno de los equipos más fuertes en el futbol griego. Su principal fortaleza ha sido la ofensiva con Ayoub El Kaabi y Chinquinho como principales goleadores del futbol de su país. Ahora, están en busca de demostrar este poderío a nivel internacional y frente a uno de los rivales más fuertes que hay en este momento.

Posibles alineaciones del Barcelona vs Olympiacos | Champions League

FC Barcelona: Wojciech Szczesny, Alejandro Balde, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Joules Koundé, Pedri, Marc Casadó, Fermín López, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Marcus Rashford.

Olympiacos: Konstantinos Tsolakis, Constinha, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola, Francisco Ortega, Santiago Hezze, Dani García, Gelson Martins, Chinquinho, Daniel Podence, Ayoub El Kaabi.