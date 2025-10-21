El Torneo Xuntas Guadalajara celebra con éxito su primera edición

Impulsando al golf femenil. Lorena Ochoa encabezó el primer Torneo Xuntas en el Guadalajara Country Club. (Fernando Carranza Garcia.)

La organización Xuntas llegó al Guadalajara Country Club, por primera vez en 17 años, para celebrar el Torneo Xuntas Guadalajara, que tuvo como objetivo dar a conocer su labor en favor del golf femenil mexicano en la región Occidente.

El evento que reunió a 56 jugadoras que participaron bajo el formato a go-go, fue encabezado por la exnúmero uno del mundo Lorena Ochoa, quien estuvo acompañada por Rafael Alarcón y Horacio Morales.

El equipo ganador del primer lugar fue el integrado por María Gallegos, Paola Alonso, Paul Kenny y David Fuentes.

El segundo sitio fue para Galo González, Mateo Escobar, Jerónimo Tapia y Pablo Hecht y el tercero para Diego Castañeda, Javier Castañeda, Juan Pablo Ochoa y Carlos Chávez.

Lorena, incansable inspiradora

Lorena Ochoa, fuente de inspiración de nuevas generaciones de golfistas dijo: “Me siento muy contenta, ha sido mucho el trabajo en conjunto que hemos hecho. Todo esto ha sido posible gracias a grandes aliados y amigos del golf. Vamos muy bien, las niñas están mostrando excelentes resultados, y qué mejor que celebrar aquí en mi casa”, comentó la tapatía.

El propósito del evento fue fortalecer la comunidad golfista y difundir el impacto de Xuntas, asociación que forma y acompaña a las futuras figuras del golf femenino en México.

Carlos Martínez Ruenes, director general de Xuntas, destacó la relevancia de este primer torneo en el Guadalajara Country Club.

“Estamos muy agradecidos por la gran respuesta en esta primera edición del Torneo Xuntas en Guadalajara. Es un honor haberlo realizado en uno de los clubes más emblemáticos e importantes de México. Esperamos que este sea el primero de muchos torneos Xuntas en esta sede, y que juntos sigamos impulsando el desarrollo del golf y los valores que este deporte representa.”

Xuntas apoya al talento femenil

A su vez, Francisco González, presidente del Consejo de Xuntas y presidente ejecutivo de Grupo Multimedios habló sobre la importancia de apoyar al talento nacionaL.

“Hace varios años iniciamos este esfuerzo con Lorena Ochoa al frente. Xuntas apoya el talento femenil para replicar el éxito de Lorena, y ver a jugadoras como Isabella Fierro regresar a la LPGA nos llena de entusiasmo.”

Para el recuerdo. El torneo Xuntas Guadalajara también fue convivencia con la mejor golfista femenil que ha dado México. (Fernando Carranza Garcia.)

Rafael Alarcón, ex jugador del PGA Tour, destacó que Xuntas impulsa el alto rendimiento en el golf femenil mediante programas que promueven el desarrollo técnico, físico y mental de las jugadoras: “No somos una academia, somos un programa complementario que busca preparar a las golfistas para que alcancen sus sueños.”

Buscan cumplir el sueño de jugadoras de 12 a 18 años

Horacio Morales, entrenador de Gaby López, dio su punto de vista sobre el proyecto. “Xuntas trata de cumplir sueños de niñas de 12 a 18 años para que lleguen bien preparadas a College y sigan creciendo. Además, fomenta una cultura del golf en México”.

Xuntas es una asociación civil sin fines de lucro que impulsa el desarrollo integral de 49 golfistas amateurs y 5 profesionales. Siete mexicanas apoyadas por la organización han llegado al LPGA Tour.