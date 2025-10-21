En marcha el LXX Campeonato Nacional Interclubes en Monterrey

Monterrey. Personalidades del golf mexicano presentes en la inauguración del Campeonato Nacional Interclubes. (FMG)

La edición número 70 del Campeonato Nacional Interclubes de la Federación Mexicana de Golf fue inaugurada en el Terralta Country Club de Monterrey, Nuevo León, donde unos 200 jugadores competirán hasta el 25 de octubre.

Este evento, uno de los más esperados del calendario de la FMG que se caracteriza por su competitividad, compañerismo y unión, contará con golfistas que representan a 15 clubes en las categorías AA, A y B que jugarán en la modalidad stroke play con corte a 36 hoyos.

¿Cómo se competirá?

-En la categoría Campeonato y AA: clasificarán los mejores 8 equipos sin empates.

-En las categorías A y B: clasificarán los mejores 6 equipos sin empates.

-En la categoría Campeonato habrá una competencia individual y el ganador será el que obtenga el menor score de los tres días.

Como campeón defensor del Nacional Interclubes se presenta el Club de Golf Chapultepec.

“Muy contento de recibir este magno evento, el más importante de México en nuestro municipio de García, muy agradecido con la Federación, con todos los participantes, cerca de 200. Estoy seguro que darán todo aquí en el campo para llevarse este Campeonato, será una gran fiesta. Estamos muy emocionados y esperamos tener más y más eventos de talla Nacional e Internacional en nuestro Municipio de García”, expresó el alcalde Manuel Guerra Cavazos.

En suelo regio. En un gran ambiente se puso en marcha el Nacional Interclubes de golf. (FMG)

En el evento inaugural también estuvieron presentes: el presidente del Comité de Torneos de la FMG, Hugo Martínez Treviño; María de los Ángeles Rangel, presidenta de la Asociación Mexicana Femenil de Golf; Juan Enrique Montemayor, presidente de Zona Norte, Eduardo Topete, presidente del Comité Nacional de Reglas; Lili Álvarez Salum, directora general de la FMG; Adrián Wise Mas, director general de Terralta Country Club y Roberto Montiel Carrillo, director general del club sede.

CLUBES PARTICIPANTES

-Terralta Country Club (Club sede)

-Bosque Real Country Club

-Club Campestre de la Ciudad de México

-Club Campestre De León

-Club Campestre De Saltillo

-Club Campestre Monterrey

-Club De Golf La Herradura

-Club De Golf México

-Club de Golf Valle Alto

-Club De Golf Vallescondido

-Country Club Playa Palmas Ciudad del Carmen

-El Bosque Country Club

-Guadalajara Country Club

-Las Misiones Club Campestre

-Club De Golf Chapultepec (Club defensor)

PROGRAMA DEL EVENTO

Miércoles 22 de octubre

• Ronda de juego: Categorías: AA, A y B

Jueves 23 de octubre

• Ronda de juego: Categorías: Campeonato, AA y A

Viernes 24 de octubre

• Ronda de juego Categorías: Campeonato, B

Sábado 25 de octubre

• Ronda de juego: Categorías: Campeonato, AA, A y B

• Ceremonia de premiación al término de la competencia.