¡México se impone en casa! Oro y bronce en el Panamericano de Hockey en Línea 2025

Dominio tricolor en la categoría femenil senior

La selección mexicana femenil senior conquistó la medalla de oro en el Campeonato Panamericano de Naciones de Hockey en Línea 2025, celebrado del 13 al 19 de octubre en el Coliseo del Dorados Convention & Resort, en Oaxtepec, Morelos. En la gran final, México se impuso con autoridad 5-1 ante Colombia, con anotaciones de Joanna Rojas (2), Giovanna Rojas (2) y Daniela Carrillo. Por las cafeteras descontó Luna Umaña.

El camino al título incluyó una dramática victoria en semifinales ante Estados Unidos, en tiempo extra, que selló el pase a la final. Las estadounidenses se quedaron con el bronce, tras vencer 4-3 a Argentina.

BRONCE PARA LOS VARONES JUNIOR Y BUEN DESEMPEÑO GENERAL

La selección varonil junior también subió al podio, al obtener la medalla de bronce tras derrotar 6-1 a Argentina. Los goles fueron obra de Carlos Reyna (2), Roberto Gamez, Noel Rivera, Abraham Guzmán y Sebastián Flores. El equipo estuvo conformado por 13 jugadores, quienes mostraron gran nivel técnico y cohesión.

En otros resultados, el equipo femenil junior finalizó en cuarta posición, mientras que la selección varonil senior concluyó en el quinto lugar, tras enfrentar a potencias como Canadá, Colombia y Argentina.

UN EVENTO INTERNACIONAL CON SELLO MEXICANO

El campeonato reunió a las mejores selecciones del continente: México, Estados Unidos, Canadá, Colombia y Argentina, en categorías junior y senior, tanto en la rama femenil como varonil. El evento fue organizado por la Federación Mexicana de Patines Sobre Ruedas (FEMEPAR), presidida por Nicolás Santibáñez.

BALANCE FINAL Y MEDALLERO

México cerró su participación con dos medallas: oro en femenil senior y bronce en varonil junior, consolidando su crecimiento en el hockey en línea. Por su parte, Colombia fue la delegación más laureada, con cuatro preseas: oro en varonil senior y plata en femenil senior, junior varonil y junior femenil.

La actuación mexicana fue celebrada por familiares, entrenadores y aficionados, quienes compartieron imágenes y videos del certamen, destacando el esfuerzo, la pasión y el talento de los seleccionados nacionales.