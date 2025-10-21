¿Qué pilotos reserva correrán la FP1 del Gran Premio de México?

GP de México. El estonio Paul Aron se estrenará en el Autódromo Hermanos Rodríguez con el Alpine de Pierre Gasly. (Foto especia)

La fiesta de la Fórmula 1 ya se siente una vez más en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el fin de semana se correrá el Gran Premio de la Ciudad de México, fecha 20 del calendario de la Temporada 2025.

Mientras llega el viernes para escuchar el rugido de los bólidos de la máxima categoría del automovilismo, las noticias se van generando sobre los pilotos que ocuparán en la práctica libre 1 del viernes algunos de los asientos de los pilotos oficiales.

Hasta el momento se conoce el nombre de ocho pilotos que por reglamento de la Fórmula 1 tendrán la oportunidad de manejar el coche de alguno de los dos pilotos oficiales de las escuderías de la máxima categoría: Alpine, McLaren, Mercedes, Ferrari, Red Bull, Williams, Aston Martin y Haas.

Este martes se dio a conocer que el estonio Paul Aron tendrá su cuarta oportunidad en una FP1 y conducirá el Alpine A525 de Pierre Gasly.

Previamente se supo que el mexicano Pato O’Ward volverá a subir a un McLaren, pero resta saber si será el de Oscar Piastri o Lando Norris. 0’Ward es uno d ellos mejores pilotos de la Indy Car.

A su vez, Frederic Vesti maniobrará el Mercedes de George Russell. Para el danés de 23 años será su cuarta oportunidad en una práctica de Mercedes.

El italiano Antonio Fuoco de 29 años vivirá su primera sesión esta temporada manejará el Ferrari de Lewis Hamilton. El italiano de 29 años corre en el Campeonato Mundial de Resistencia para Ferrari AF Corse.

GP de México. Antonio Fuoco se subirá al Ferri de Lewis Hamilton en la FP1, el viernes. (Foto especial)

A sus 18 años el británico Arvid Lindlblad tendrá una nueva prueba. Ahora sustituirá en el asiento a Max Verstappen, luego de que en el GP de Gran Bretaña lo hizo con Yuki Tsunoda.

El británico Luke Browning hará su tercera aparición en la F1, se subirá al Williams Carlos Sainz, después de Bahréin esta campaña y Abu Dhabi en 2024. Al igual que Arvid Lindblad, Browning es un miembro de la Williams Racing Driver Academy.

El estadounidense Jak Crawford de 20 años se subirá por primera vez a un auto de F1 y ocupará el lugar de Lance Stroll en Aston Martin.

El japonés Ryo Hirakawa ocupará el lugar de Oliver Bearman en Haas.