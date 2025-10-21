Santiago De la Fuente va por otro Top 10 en el Asian Tour

De gira por Filipinas. Santiago De la Fuente se está ganando un prestigio en el Asian Tour. (Foto especial)

Santiago De la Fuente, el golfista mexicano que empieza a llamar la atención en el Asian Tour, se apunta para lograr otro Top 10 en la gira. Esta semana jugará en el International Series Philipines en el que también estarán destacados golfistas de LIV Golf como los estadounidense Patrick Reed y Dustin Johnson, entre otros.

En el field de 144 jugadores se da cita en el Santa Elena Golf Club en Manila, donde se disputará una bolsa de 2 millones de dólares, también se encuentra el mexicano Roberto Lebrija, el guatemalteco José Toledo y el argentino Miguel Carballo.

Santiago De la fuente llega a las Filipinas después de haber conseguido un Top 10 la semana anterior en el Macao Open. Fue su primer décimo sitio de la temporada seis torneos que ha jugado en el Asian Tour.

El jalisciense, que se ha abierto camino en la gira asiática, tras haber sido campeón del Latin American Amateur Championship (LAAC) 2024, consiguió en enero pasado su primer Top 20, al ocupar el sitio 19 en el International Series India, después en marzo terminó en el sitio 26 en el International Series Macao.

En Filipinas, De la Fuente jugará con golfistas de alto rango competitivo como el estadounidense Patrick Reed, quien ha estado en excelente forma: triunfó en LIV Golf Dallas, obtuvo un tercer puesto en el Masters de Augusta y un T3 en el BMW PGA Championship.

Dustin Johnson, el estadounidense, presume una larga trayectoria: Ha ganado 24 torneos del PGA Tour, incluidos dos Majors, el Masters 2020 y el US Open 2016. Ocupó el número uno del mundo desde febrero de 2017 y se mantuvo en esa posición durante 64 semanas consecutivas. Regresó al número uno en 2018, 2019, 2020 y 2021. Actualmente juega en la LIV Golf League como capitán de los 4Aces y ha formado parte de cinco equipos de la Ryder Cup y tres de la Presidents Cup.

El zimbabuense Scott Vincent llega a Filipinas como líder de la Orden de Mérito del Asian Tour y del Ranking de las Series Internacionales tras su victoria en la Seri Internacional de Marruecos en julio, un subcampeonato en el Internacional Yakarta Championship hace tres semanas y un T2 en el Abierto Shinhan Donghae en septiembre.

El sudafricano Louis Oosthuizen ganador en el Abierto de St. Andrews en 2010 y el taiwanés Wang Wei-Hsuan, de China Taipéi, serán otros de los jugadores a seguir en el evento en Filipinas.