Fernanda Lira recibe tarjeta para jugar en el Ladies European Tour

Temporada 2026. Fernanda Lira volverá a jugar en el Ladies European Tour de golf, tras su paso exitoso por la gira de ascenso. (Tristan Jones/Tristan Jones / LET)

La golfista mexicana Fernanda Lira hizo realidad su sueño de volver a jugar en el Ladies European Tour (LET) para la temporada 2026, luego de terminar el 2025 con tres victorias en el LET Access Series (LETAS). Lira fue una de las siete mejores jugadoras de la Orden de Mérito de LETAS.

Fernanda Lira tuvo un año fenomenal en LETAS, con tres victorias. Para la jugadora de 30 años que tuvo un comienzo sólido en la temporada 2025, todo empezó tras quedar entre las cinco mejores en el Abierto de Vasteras.

Después de ese resultado la mexicana logró dos victorias consecutivas. En el Abierto de Islantilla y el Campeonato Q-Tour Himmerland. En el primer caso Lira marcó el margen de victoria más alto de este año, con seis golpes de distancia sobre su más cercana perseguidora.

Dos victorias al hilo, de tres

En el Hauts de France Pas de Calais, la mexicana se unió al exclusivo club del hat-trick al derrotar a la islandesa Ragga Kristinsdottir en un desempate de tres hoyos, con esa victoria Fernanda consolidó su tarjeta al máximo circuito de golf femenil en Europa.

Meta alcanzada. La golfista mexicana fue una de las siete graduadas de LETAS en la temporada 2025. (LETAS)

“Estoy orgullosa de mi año en LETAS. Este es uno de los años más espontáneos que he tenido. Desde planes de viaje de última hora hasta la búsqueda de vuelos, ha sido una temporada llena de sorpresas”, dijo una emocionada Lira tras ver el resultado de su esfuerzo.

“Estoy muy agradecida con todos los que han formado parte de mi trayectoria: mis patrocinadores, la familia de mis amigos, mi esposo y el equipo que me apoya: mi entrenador, mi preparador físico y mi psicólogo. Estoy emocionada de aprovechar el impulso y volver al LET en 2026”.

Como golfista profesional Fernanda Lira también ha jugado en el Epson Tour, gira de ascenso el LPGA Tour, en la que triunfó en el FireKeepers Casino Hotel Championship 2021 (Epson) y tuvo dos Top 10 más.

Las otras graduadas de LETAS fueron: la inglesa Gemma Clews, la austriaca Katharina Muehlbauer, la sueca Andrea Lignell, la checa Patricie Mackova, la inglesa Charlotte Heath y la danesa Amalie Leth‑Nissen.