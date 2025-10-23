Brandt Snedeker se suma a los confirmados para el WWT Championship

Presente. Brandt Snedeker es uno de los veteranos del PGA Tour que jugará en el World Wide Technology Championship en Los Cabos. México. (Raj Mehta/Getty Images)

El torneo World Wide Technology Championship a jugarse de 6 al 9 de noviembre próximo en El Cardonal at Diamante Cabo San Lucas, en Baja California Sur, suma más confirmaciones de jugadores de renombre como el estadounidense Brandt Snedeker, ganador de nueve victorias en la gira.

Snedeker, ganador de la FedExCup en 2012; más Garrick Higgo (2 victorias), Peter Malnati (2 victorias), Nick Dunlap (2 victorias), Keith Mitchell (1 victoria), Joel Dahmen (1 victoria) y Max Greyserman, así como ex números 1 del ranking mundial amateur y novatos graduados de la PGA Tour University, Luke Clanton y Gordon Sargent, también confirmaron para el torneo del PGA Tour que se celebrará en próximos días en territorio mexicano, informó el comité organizador a través de un comunicado.

Los jugadores mencionados se suman a J.J. Spaun (Nº 6 del mundo), Ben Griffin (Nº 13), Luke Donald (capitán del equipo europeo ganador de la Ryder Cup) y Tony Finau, seis veces ganador del Tour. Así como los campeones pasados, Patton Kizzire (2017), Matt Kuchar (2018), Erik van Rooyen (2023) y Austin Eckroat (2024).

“El field se está armando muy bien, con una mezcla de jugadores veteranos, jóvenes y maravillosos campeones anteriores que competirán aquí en un escenario mundial”, dijo Joe Mazzeo, director del torneo. “Sin duda, la competencia no decepcionará y estamos deseando dar la bienvenida a los jugadores y aficionados en Los Cabos y en Diamante”.

La presencia latina

Por América Latina ya se tenía contemplado en el field a los colombianos Nico Echavarría y Camilo Villegas, al argentino Emiliano Grillo, al puertorriqueño Rafa Campos, a los mexicanos Emilio González, Alejandro Madariaga y al amateur Emilio Gil Leyva; así como los canadienses Nick Taylor, Mackenzie Hughes y Adam Hadwin.

El WWT Championship reunirá a 120 jugadores que competirán en 72 hoyos de juego por golpes como parte de la temporada de la FedExCup que otorgará 500 puntos y reparte una bolsa de 6 millones de dólares.