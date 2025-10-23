Checo Pérez apuesta por Verstappen como campeón de F1 2025: “Es el piloto que más lo merece”

ANFITRIÓN Checo forma parte del comité de recepción de los pilotos de F1.

En el marco de la décima edición del Gran Premio de México, Sergio ‘Checo’ Pérez se mostró convencido de que Max Verstappen será el campeón de la Fórmula 1 en 2025, destacando la regularidad del piloto neerlandés como su principal fortaleza.

“Creo que por la consistencia que siempre ha mostrado, Max tiene muy buenas posibilidades de ganar el campeonato. Sin duda, es el piloto que más se lo merece”, afirmó el tapatío, quien compartió equipo con Verstappen en Red Bull Racing entre 2021 y 2024.

UNA RELACIÓN DE RESPETO MUTUO

Las declaraciones de Pérez generaron revuelo en redes sociales, especialmente por el contexto competitivo actual, donde McLaren domina el campeonato de constructores con Lando Norris y Oscar Piastri como principales contendientes. A pesar de ello, Checo reiteró su respaldo a Verstappen: “Va a estar muy buena la pelea, pero yo creo que puede ser Max”, dijo ante la pregunta de un aficionado.

Por su parte, Verstappen respondió con elogios hacia el mexicano: “Tengo una gran relación con Checo, siempre hemos sido grandes compañeros de equipo. Le tengo mucho respeto y él me tiene mucho respeto a mí”, declaró el tetracampeón mundial, quien también recordó una promesa pendiente: regalarle uno de sus cascos a Pérez como muestra de aprecio.

NUEVO CAPÍTULO CON CADILLAC

Aunque este año no compite en el GP de México, Checo Pérez confirmó que en 2026 regresará a la F1 como piloto de la nueva escudería Cadillac, en lo que será su temporada número 15 en la máxima categoría. “Va a ser diferente porque no voy a correr, pero será increíble ver este décimo año fuera de la pista. Sólo será este año, el que viene voy a estar de vuelta”, expresó.

El mexicano, quien acumula 39 podios en su carrera, se mostró entusiasmado por esta nueva etapa: “Quiero disfrutar mi regreso en esta última etapa de mi carrera. Ya tenemos todo listo, incluso el color del casco que voy a utilizar: va a ser negro”, reveló.

ADIÓS A RED BULL, BIENVENIDA LA ESTABILIDAD

Pérez también habló sobre su salida de Red Bull y la diferencia que ha sentido con su nuevo equipo: “Siempre es bueno tener un equipo que te escucha y te valora, es lo que todo piloto desea tener”, comentó. Actualmente trabaja en simuladores y se prepara para las pruebas de noviembre con ingenieros y mecánicos.

Durante su paso por Red Bull, ‘Checo’ vivió momentos intensos, como el polémico episodio en el GP de Brasil 2022, cuando Verstappen se negó a cederle la posición. Sin embargo, ambos aclararon el malentendido en Bakú y fortalecieron su relación profesional.