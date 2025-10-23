Dodgers vs Azulejos: choque de titanes en la Serie Mundial 2025

UNA SERIE MUNDIAL CON SABOR A HISTORIA. Shohei Ohtani y Vladimir Guerrero Jr, los protagoinsitas principales de sus respetivos equipos. (Ilustración generada por la IA de Copilot)

La Serie Mundial 2025 de las Grandes Ligas enfrenta a dos equipos con realidades distintas, pero con el mismo objetivo: levantar el Trofeo del Comisionado. Por un lado, los Dodgers de Los Ángeles, campeones defensores, buscan el bicampeonato y su noveno título; por el otro, los Azulejos de Toronto, que no ganan desde 1993, regresan al escenario más grande del beisbol tras 32 años de ausencia.

La serie se jugará al mejor de siete juegos, iniciando este viernes 24 de octubre a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) en el Rogers Centre de Toronto. Los Azulejos, con mejor récord en temporada regular (94-68), tendrán la ventaja de localía.

OHTANI Y GUERRERO JR., LOS PROTAGONISTAS DEL CLÁSICO

El japonés Shohei Ohtani, estrella de los Dodgers, llega como MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, tras una actuación legendaria: tres jonrones y 10 ponches en seis entradas ante los Cerveceros de Milwaukee. En la postemporada, batea para .220, con 5 cuadrangulares y 9 carreras impulsadas, además de una efectividad de 0.00 como lanzador en 6 entradas.

Por su parte, el dominicano Vladimir Guerrero Jr., primera base de los Azulejos, fue nombrado MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, con un promedio de .442, 6 jonrones y 12 impulsadas en 11 juegos. Su poder ofensivo ha sido clave para que Toronto haya eliminado a Yankees y Mariners en su camino al Clásico de Otoño.

DODGERS: DOMINIO DESDE EL MONTÍCULO

Los Dodgers han cimentado su éxito en el picheo, con una efectividad colectiva de 2.45 en 92 entradas, 104 ponches y solo 25 carreras limpias permitidas. Su rotación, integrada por Blake Snell, Yoshinobu Yamamoto, Tyler Glasnow y Shohei Ohtani, ha sido impenetrable, con una efectividad de 1.00 en la Serie de Campeonato.

Desde el bullpen, el japonés Roki Sasaki ha sido una revelación. Tras superar una lesión, se convirtió en cerrador de lujo, con 3 salvamentos en playoffs, una recta de 100 mph y un índice de presión (Leverage Index) entre los más altos de la historia reciente.

AZULEJOS: OFENSIVA EXPLOSIVA Y TALENTO EMERGENTE

Toronto llega con la mejor ofensiva de la postemporada, liderando en promedio colectivo (.296), jonrones (20), dobles (26), carreras anotadas (71) y remolcadas (66). Además de Guerrero Jr., destacan el mexicano Alejandro Kirk, con 3 HR y 7 impulsadas, y George Springer, quien conectó el jonrón decisivo en el Juego 7 ante Seattle.

En el montículo, los Azulejos cuentan con Kevin Gausman, quien tiene una efectividad de 2.38 en la postemporada, y el veterano Max Scherzer, que ha aportado experiencia en momentos clave. El novato Trey Yesavage, con 15 ponches en 9.1 entradas, ha sido una grata sorpresa.

CALENDARIO DE LA SERIE MUNDIAL 2025

(Hora Centro de México)

DODGERS VS AZULEJOS