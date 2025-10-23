El PGA Tour cancela en definitiva el torneo The Sentry 2026

Sequía en Maui. The Plantation Course de Kapalua no albergará el primer evento de la temporada del PGA Tour. (Foto especial)

Tras evaluar diversas opciones, el PGA Tour anunció que el torneo The Sentry 2026 no podrá celebrarse y que será El Sony Open de Hawái el evento inaugural de la temporada a celebrarse del 12 al 18 de enero próximo.

Desde el mes pasado el PGA Tour anunció que The Sentry no se jugaría en The Plantation Course de Kapalua debido a la sequía persistente en Maui, las necesidades de conservación del agua y las condiciones agronómicas.

Y tras evaluar sedes alternativas en Hawái y otros lugares, el Tour determinó esta semana que no se podrá disputar The Sentry en 2026, alegando dificultades logísticas, como los plazos de envío, la infraestructura del torneo y el apoyo de los proveedores.

“Desde que se planteó la posibilidad de que el PGA Tour no pudiera jugarse en The Plantation Course de Kapalua debido a la sequía persistente en Maui, trabajamos estrechamente con nuestros socios de Sentry para evaluar las opciones para disputar The Sentry en 2026”, declaró Tyler Dennis, director de competencias del PGA Tour, en un comunicado.

El torneo Sentry solo convoca a los 50 mejores jugadores de la clasificación de la FedExCup del año anterior, más los jugadores que ganaron un evento del PGA Tour en 2025. Estos últimos ahora tendrán acceso a un evento signature adicional en 2026: el RBC Heritage en abril.

“Agradecemos el esfuerzo y la comunicación minuciosos del PGA Tour durante este proceso”, declaró el gobernador de Hawái, el Dr. Josh Green. “Aunque nos decepciona que The Sentry no se dispute en 2026, nos entusiasma que la belleza y el espíritu hawaiano de las islas se exhiban a los aficionados de todo el mundo en el Sony Open de Hawái y con el evento PGA Tour Champions en Hualālai".

Tanto el PGA Tour como el PGA Tour Champions abrirán sus temporadas de 2026 en Hawái con el Sony Open en Hawái (del 12 al 18 de enero) en el Waialae Country Club de Honolulu, y el Mitsubishi Electric Championship en Hualalai (del 22 al 24 de enero) en el Hualalai Golf Club de la Isla Grande.