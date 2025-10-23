Escándalo en la NBA: Detienen a Billups y a Terry Rozier; así operaba su red de apuestas ligadas a la mafia

Chauncey Billups y Terry Rozier Acusados de integrar un red de apuestas con la mafia (Fotos EFE)

La NBA enfrenta una tormenta sin precedentes tras la detención de Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers, y a Terry Rozier, base del Miami Heat, acusados de estar vinculados a una red nacional de apuestas ilegales.

La investigación federal, liderada por el FBI apunta a una organización con ramificaciones en al menos once estados y posibles nexos con familias mafiosas de Nueva York.

¿De qué se les acusa a Chauncey Billups y Terry Rozier, miembros de la NBA?

El operativo culminó con el arresto de más de treinta personas, entre ellas Billups y Rozier. Las autoridades describen la trama como una “organización criminal de alcance nacional” que habría movido decenas de millones de dólares mediante apuestas amañadas y partidas de póker ilegales.

Terry Rozier fue detenido en Orlando, pocas horas después de la derrota de los Miami Heat ante los Orlando Magic en el primer juego de la nueva temporada. Según el FBI, el jugador estaba bajo vigilancia desde 2023, cuando se detectaron irregularidades en las apuestas de un partido entre los Charlotte Hornets y los New Orleans Pelicans, en la época en que aún formaba parte del conjunto de Charlotte.

Las autoridades acusan al jugador de 30 años de colaborar con apostadores para manipular resultados. De acuerdo con la investigación, Rozier habría compartido información sobre la rotación de jugadores y fingido una lesión a los nueve minutos de un partido con el fin de beneficiar a la red de apuestas.

Chauncey Billups, del Salón de la Fama a una red de póker amañada

El caso de Billups, miembro del Salón de la Fama de la NBA, representa el rostro más visible del escándalo. Desde 2021 dirige a los Trail Blazers, pero según las autoridades, también participaba en partidas ilegales de póker organizadas en Manhattan, Las Vegas, Miami y los Hamptons.

Las investigaciones revelan que dichas partidas estaban amañadas y contaban con la presencia de miembros de tres familias mafiosas de Nueva York. Billups y otros exjugadores, como Damon Jones —antiguo asistente de los Cleveland Cavaliers—, recibían pagos por participar y atraer a víctimas de alto perfil. En un caso, Jones exigió un anticipo de 2,500 dólares antes de asistir a una de las partidas.

El fiscal federal Joe Nocella explicó que los organizadores empleaban sofisticados métodos de trampa, como máquinas barajadoras alteradas, mesas con tecnología de rayos X, lentes de contacto especiales y cartas marcadas. Estas herramientas permitían a los cómplices identificar las mejores manos y estafar a las víctimas por cientos de miles de dólares. Una de ellas perdió 1.8 millones de dólares en una sola sesión.

¿Cómo operaba la red de apuestas y fraude deportivo de Chauncey Billups y Terry Rozier en la NBA?

De acuerdo con el Departamento de Justicia, los implicados usaron información no pública sobre alineaciones, lesiones y decisiones estratégicas para manipular apuestas en partidos reales de la NBA. Entre los encuentros señalados por las autoridades se encuentran duelos de los Hornets, los Trail Blazers, los Lakers y los Raptors, donde algunos jugadores abandonaron los partidos de manera prematura para alterar los resultados.

El fiscal Joe Nocella calificó la operación como “uno de los mayores fraudes deportivos de la historia reciente”, mientras que el director del FBI, Kash Patel, aseguró que el esquema combinaba fraude, manipulación de apuestas y crimen organizado. “Estamos hablando de decenas de millones de dólares en fraude y engaño”, declaró Patel. “No permitiremos que el crimen se esconda detrás del deporte profesional ni que se normalice la corrupción bajo el disfraz del entretenimiento”.

¿Qué dijo la NBA Chauncey Billups y Terry Rozier?

Los Portland Trail Blazers anunciaron la suspensión inmediata de Billups y confirmaron que Tiago Splitter asumirá de forma interina la dirección técnica. “Estamos al tanto de las acusaciones y cooperamos plenamente con la investigación”, señaló el equipo en un comunicado.

Por su parte, la NBA informó que tanto Billups como Rozier fueron suspendidos y que la liga colabora con las autoridades federales. El Miami Heat se negó a emitir declaraciones adicionales y remitió a la prensa al comunicado oficial de la liga.