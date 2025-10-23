Isaac del Toro triunfa en la contrarreloj en el Nacional de Ciclismo

Triunfa en Ensenada. Isaac del Toro se lleva la victoria en la prueba contrarreloj y es campeón nacional. (Foto especia)

El joven pedalista mexicano Isaac del Toro fue profeta en su tierra al ganar la prueba contrarreloj en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta que se está realizando en su natal Ensenada, Baja California Norte.

El Campeonato Nacional avalado por la Unión Ciclista de México (UCIMEX) que dirige Bernardo de la Garza, otorga puntos de ranking mundial de la Unión de Ciclismo Internacional (UCI).

En una competencia que careció de la buena organización, a la que está acostumbrado el ciclista profesional, según lo visto por el canal de YouTube que transmitió la carrera en vivo, el ‘Torito’ tuvo que esperar un buen rato para saber su registró oficial.

Después de algunos minutos, el ciclista de 21 años supo que ganó la prueba que se corrió en el Valle de Guadalupe en 29 minutos 25 segundos 74 centésimas.

Del Toro, del equipo UAE Team Emirates XRG, tercero en el ranking mundial de la UCI, compartió podio con Edgar Cadena (Petrolike) quien registró 26’38.80” y Eder Frayre (golden State) con 26’.49.74″.

Isaac está programado para volver a correr el sábado 25 de octubre en la prueba de ruta que consta de 160 kilómetros.