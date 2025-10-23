NFL 2025: Rumores de trades que podrían pasar antes de la fecha límite

Trades en la NFL Varios jugadores podrían cambiar de equipo entre la semana 8 y 9 de la NFL antes de la fecha limite.

El futbol americano de la NFL disputa este fin de semana la semana 8 de la temporada y quedan sólo días antes de que llegue la fecha límite de intercambios. Los equipos empiezan a alzar el teléfono en busca de movimientos que los ayuden a mejorar a corto plazo y obtener mayor fuerza de cara a los Playoffs. Algunos nombres incluso han comenzado ya a salir a la luz de acuerdo con reportes de insiders.

Trey Hendrickson - Bengals

Desde la temporada baja, el defensivo estrella de Cincinnati ha sido objeto de deseo de varias franquicias que buscan mejorar sus opciones de presionar a los quarterbacks rivales. Ahora, con su contrato venciendo después de esta temporada y con el récord negativo, los Bengals podrían considerar una oferta atractiva para buscar material de draft el próximo año y seguir reconstruyendo.

AJ Brown - Eagles

La ofensiva de Philadelphia ha sido una de las más completas desde el año pasado y fue justo uno de los factores que los hizo ganar el Super Bowl. Sin embargo, esto también le ha hecho perder protagonismo a AJ Brown, receptor número 1 del equipo pero que ha tenido partidos con menos de cinco pases lanzados a su dirección. La frustración que ha mostrado en algunos momentos de la campaña lo han puesto en la mira como posible objetivo de algún equipo que quiera “alimentarlo” como se merece.

Breece Hall - Jets

El equipo de Nueva York es el único que no ha ganado un sólo partido en lo que va de esta temporada. Los dirigidos por Aaron Glenn claramente no tienen ya oportunidad de llegar a los Playoffs y no trabajaron en una extensión de contrato para su corredor estelar. Ahora, darle salida podría ser una opción para ganar material de Draft en el 2026.

Roquan Smith - Ravens

Al principio de la temporada, los Ravens lucían como uno de los equipos contendientes al Super Bowl. Ahora, tras un mal inicio y la lesión de Lamar Jackson, parece que la franquicia se ha puesto en modo “vendedor” para dejar de lado sus grandes aspiraciones de esta temporada. Ante esta situación, varios equipos han reportado interés en el defensivo 3 veces All-Pro.

Maxx Crosby - Las Vegas Raiders

Mientras el resto de equipos en el oeste de la Conferencia Americana ya despegó esta temporada, los Raiders se mantienen con récord negativo y la situación parece no mejorar. Reportes recientes señalaron que varios equipos ya contactaron a los Raiders para preguntar por la disponibilidad de Crosby, mismo que el equipo ya ha rechazado. Sin embargo, en caso de sufrir dos derrotas más, la oferta podría comenzar a parecer más atractiva para el equipo de Las Vegas.

Chris Olave - New Orleans Saints

Otro de los más cotizados en este mercado es el receptor abierto de los Saints, Chris Olave. El egresado de Ohio ha logrado brillar desde que llegó a este equipo en 2022 y todavía se encuentra en su contrato de novato. Ante esta situación, varios equipos se han acercado a Nueva Orleans para hacer jugosas ofertas por su receptor estrella, por lo que el intercambio tendría ser demasiado atractiva para que el equipo considere la posibilidad de cambiar a este jugador.

Russell Wilson - Giants

El novato Jaxon Dart ha tomado claramente las riendas de la ofensiva en Nueva York, relegado así a Willson a la banca. Ahora, el ex de Seattle, Broncos y Pittsburgh podría buscar un destino nuevo en donde al menos tenga la posibilidad de pensar en pelear por la titularidad.

Jerry Jeudy - Browns

Elegido en la primera ronda del 2020, Jerry Jeudy no ha sido el receptor que se esperaba cuando fue elegido. Esta temporada ha perdido protagonismo con los Browns con quienes no ha superado las 100 yardas por recepción en ningún duelo. Sin embargo, algunos equipos podrían tomarlo en cuenta como jugador complementario de cara a la segunda parte de la temporada.