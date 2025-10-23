Robert Lebrija, el mejor mexicano en el International Series Philipines

International Series Philipines. Roberto Lebrija apunta a pasar el corte en el torneo del Asian Tour que se juega en Manila. (Foto especial)

Roberto Lebrija fue el único de los dos mexicanos que logró recorrido bajo par en la primera ronda del International Series Philipines, torneo del Asian Tour que se juega en Manila y donde Santiago De la Fuente no tuvo el inicio esperado.

Lebrija, quien la semana anterior no logró librar el corte en el Macao Open, firmó en su primer recorrido tarjeta de 70 golpes (-2) en el Santa Elena Golf Club, resultado que lo colocó arriba de la media tabla en la clasificación.

Mientras Santiago De la Fuente, que llegó a Manila tras un Top 10 en el Macao Open, no inició de la mejor manera el torneo del Asian Tour, el jalisciense firmó ronda de 74 (+2) que lo pone en peligro de no poder librar el corte este viernes en un field de 144 jugadores.

Como líder de la competencia se colocó el tailandés Sarit Suwannarut con ronda de 62 (-8), mientras los jugadores LIV Golf, los estadounidenses Dustin Johnson se metió al Top 10 con -5 impactos y Patrick Reed con -2, batalló un poco más en el campo