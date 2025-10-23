Rodgers busca cerrar el círculo

El veterano Aaron Rodgers, ahora con los Pittsburgh Steelers, enfrentará por primera vez a los Green Bay Packers, equipo al que defendió durante 18 temporadas y con el que ganó un Super Bowl. El duelo se jugará este domingo 26 de octubre a las 18:20 horas, en el Acrisure Stadium, como parte del Sunday Night Football.
Si Rodgers logra la victoria, se convertirá en el quinto quarterback en la historia en vencer a los 32 equipos de la NFL, uniéndose a leyendas como Tom Brady, Peyton Manning, Drew Brees y Brett Favre. Actualmente, los Steelers lideran la AFC Norte con marca de 4-2, mientras que los Packers dominan la NFC Norte con 4-1-1.
BRONCOS Y COWBOYS, CHOQUE DE EXTREMOS EN DENVER
Otro de los duelos más esperados será el que enfrente a los Denver Broncos contra los Dallas Cowboys, el domingo a las 13:25 horas en el Empower Field at Mile High. Los Broncos, comandados por el novato Bo Nix, llegan como líderes del Oeste de la AFC con récord de 5-2, mientras que los Cowboys tienen marca de 3-3-1, destacando por tener la mejor ofensiva y la peor defensiva de la liga.
El duelo promete emociones, con Dak Prescott liderando a los texanos, que vienen de una victoria contundente 44-22 sobre los Commanders, mientras que Denver logró una remontada épica 33-32 ante los Giants en la semana 7.
EAGLES VS GIANTS, DUELO DIVISIONAL CON SABOR A REVANCHA
Los Philadelphia Eagles, campeones defensores y líderes del Este de la NFC con marca de 5-2, recibirán a los New York Giants (2-5) el domingo a las 11:00 horas en el Lincoln Financial Field. El novato Jaxson Dart, de 22 años, ha revitalizado a los neoyorquinos tras reemplazar al veterano Russell Wilson.
Los Eagles, liderados por Jalen Hurts, vienen de vencer a los Vikings y buscan consolidarse rumbo a los playoffs. El duelo será transmitido en México por Fox Sports y DAZN.
CHIEFS VS COMMANDERS CIERRAN LA SEMANA EN MONDAY NIGHT
La semana 8 concluirá el lunes 27 de octubre a las 18:15 horas, cuando los Kansas City Chiefs reciban a los Washington Commanders en el GEHA Field at Arrowhead Stadium. Los Chiefs, con marca de 4-3, han dejado atrás su bache y llegan con dos victorias consecutivas, mientras que los Commanders (3-4) podrían no contar con su quarterback Jayden Daniels, quien está en duda por lesión.
El partido será transmitido en México por ESPN, Disney+ Premium y DAZN, y podría marcar el regreso de Patrick Mahomes al nivel que lo llevó a ser MVP.
CALENDARIO COMPLETO DE LA SEMANA 8
- Jueves 23 de octubre
- Chargers vs Vikings | 18:15
- Domingo 26 de octubre
- Falcons vs Dolphins | 11:00
- Bengals vs Jets | 11:00
- Patriots vs Browns | 11:00
- Eagles vs Giants | 11:00
- Panthers vs Bills | 11:00
- Ravens vs Bears | 11:00
- Texans vs 49ers | 11:00
- Saints vs Buccaneers | 14:05
- Broncos vs Cowboys | 14:25
- Colts vs Titans | 14:25
- Steelers vs Packers | 18:20
- Lunes 27 de octubre
- Chiefs vs Commanders | 18:15 h
Descansan: Lions, Raiders, Rams, Cardinals, Seahawks y Jaguars.