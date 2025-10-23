Deportes

En la semana 8 de la NFL el quarterback de Pittsburgh podría convertirse en el quinto en vencer a los 32 equipos de la NFL. La jornada incluye duelos clave como Broncos vs Cowboys y Eagles vs Giants

Rodgers busca cerrar el círculo

Por Francisco Ortiz Mendoza
LEYENDA. Aaron Rodgers, ante su exequipo en horario estelar, (Ilustración generada por la IA de Copilot).

El veterano Aaron Rodgers, ahora con los Pittsburgh Steelers, enfrentará por primera vez a los Green Bay Packers, equipo al que defendió durante 18 temporadas y con el que ganó un Super Bowl. El duelo se jugará este domingo 26 de octubre a las 18:20 horas, en el Acrisure Stadium, como parte del Sunday Night Football.

Si Rodgers logra la victoria, se convertirá en el quinto quarterback en la historia en vencer a los 32 equipos de la NFL, uniéndose a leyendas como Tom Brady, Peyton Manning, Drew Brees y Brett Favre. Actualmente, los Steelers lideran la AFC Norte con marca de 4-2, mientras que los Packers dominan la NFC Norte con 4-1-1.

BRONCOS Y COWBOYS, CHOQUE DE EXTREMOS EN DENVER

Otro de los duelos más esperados será el que enfrente a los Denver Broncos contra los Dallas Cowboys, el domingo a las 13:25 horas en el Empower Field at Mile High. Los Broncos, comandados por el novato Bo Nix, llegan como líderes del Oeste de la AFC con récord de 5-2, mientras que los Cowboys tienen marca de 3-3-1, destacando por tener la mejor ofensiva y la peor defensiva de la liga.

El duelo promete emociones, con Dak Prescott liderando a los texanos, que vienen de una victoria contundente 44-22 sobre los Commanders, mientras que Denver logró una remontada épica 33-32 ante los Giants en la semana 7.

EAGLES VS GIANTS, DUELO DIVISIONAL CON SABOR A REVANCHA

Los Philadelphia Eagles, campeones defensores y líderes del Este de la NFC con marca de 5-2, recibirán a los New York Giants (2-5) el domingo a las 11:00 horas en el Lincoln Financial Field. El novato Jaxson Dart, de 22 años, ha revitalizado a los neoyorquinos tras reemplazar al veterano Russell Wilson.

Los Eagles, liderados por Jalen Hurts, vienen de vencer a los Vikings y buscan consolidarse rumbo a los playoffs. El duelo será transmitido en México por Fox Sports y DAZN.

CHIEFS VS COMMANDERS CIERRAN LA SEMANA EN MONDAY NIGHT

La semana 8 concluirá el lunes 27 de octubre a las 18:15 horas, cuando los Kansas City Chiefs reciban a los Washington Commanders en el GEHA Field at Arrowhead Stadium. Los Chiefs, con marca de 4-3, han dejado atrás su bache y llegan con dos victorias consecutivas, mientras que los Commanders (3-4) podrían no contar con su quarterback Jayden Daniels, quien está en duda por lesión.

El partido será transmitido en México por ESPN, Disney+ Premium y DAZN, y podría marcar el regreso de Patrick Mahomes al nivel que lo llevó a ser MVP.

CALENDARIO COMPLETO DE LA SEMANA 8

  • Jueves 23 de octubre
    • Chargers vs Vikings | 18:15
  • Domingo 26 de octubre
    • Falcons vs Dolphins | 11:00
    • Bengals vs Jets | 11:00
    • Patriots vs Browns | 11:00
    • Eagles vs Giants | 11:00
    • Panthers vs Bills | 11:00
    • Ravens vs Bears | 11:00
    • Texans vs 49ers | 11:00
    • Saints vs Buccaneers | 14:05
    • Broncos vs Cowboys | 14:25
    • Colts vs Titans | 14:25
    • Steelers vs Packers | 18:20
  • Lunes 27 de octubre
    • Chiefs vs Commanders | 18:15 h

Descansan: Lions, Raiders, Rams, Cardinals, Seahawks y Jaguars.

Tendencias