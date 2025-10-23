Un enfrentamiento épico (2)

GIGANTES DEL AJEDREZ. Dos grandes Maestros. (Foto: https://www.chess-universe)

Antes de enfrentar a Bent Larsen, Bobby Fischer se midió con Mark Taimanov y también lo aplastó con un marcador perfecto de 6-0, sin conceder un solo empate. Taimanov, un gran maestro soviético experimentado y también pianista clásico, describió más tarde a Fischer como un “defensor increíblemente resistente” y señaló que la tercera partida fue el punto de inflexión del match. Él mismo lo consideró el “punto culminante” de su carrera ajedrecística y escribió un libro al respecto titulado “Cómo me convertí en víctima de Fischer”. Este resultado fue impactante, ya que Taimanov era un jugador de élite en la URSS, y la derrota se atribuyó en parte a factores psicológicos más que a diferencias técnicas abismales.

UNA HUMILLACIÓN NACIONAL

Las consecuencias para Taimanov en la Unión Soviética fueron severas, ya que el gobierno soviético vio la derrota como una humillación nacional, especialmente contra un estadounidense en plena Guerra Fría. Las autoridades consideraron “impensable” que un gran maestro soviético perdiera tan estrepitosamente sin una “explicación política”. Como castigo, le quitaron su salario estatal y le bloquearon cualquier actividad ajedrecística.

Se levantaron las sanciones cuando Fischer también se impuso 6-0 a Bent Larsen y 6½-2½ contra Tigran Petrosian, lo que hizo evidente que el problema no era Taimanov, sino la extraordinaria forma de Fischer. A pesar de todo, Taimanov continuó su carrera ajedrecística y musical, aunque el incidente marcó un antes y un después en su vida profesional.

Continuemos ahora con la segunda partida del match Fischer – Larsen, para tratar de entender.

LARSEN - FISCHER, CANDIDATOS 1971 (2)

1. c4 c5 2. Cf3 g6 3. d4 cxd4 4. Cxd4 Cc6 5. e4 Cf6 6. Cc3 d6 7. Ae2 Cxd4 8. Dxd4 Ag7 9. Ag5 h6 10. Ae3 O-O 11. Dd2 Rh7 12. O-O Ae6 13. f4 Tc8 14. b3 Da5 15. a3 a6 16. f5 Ad7 17. b4 De5 18. Tae1?! (Después de la mejor 18 Tad1 no debe jugarse 18….Cxe4 19 Cxe4 Dxe4 20 Tf4 Dc6 21 Ad3 con la fuerte amenaza Th4, sino 18….Cg4 19 Axg4 gxf5 20 Axf5+ Axf5 seguido de Dxc3)

18….Ac6 19. Af4 Cxe4 20. Cxe4 Dxe4 21. Ad3 Dd4+ 22. Rh1 Tce8 23. Ae3 Dc3 24. Axh6 Dxd2 25. Axd2 Ae5 26. Af4 Axf4 27. Txf4 gxf5 28. Txf5 Rg7 29. Tg5+ Rh6 30. h4 e6 31. Tf1 f5 32. Te1 Tf7 33. b5 axb5 34. cxb5 Ad7 35. g4 Ta8 36. gxf5 exf5

37. Ac4? (Como en la primera partida, después de muchas jugadas exactas, Larsen se equivoca en el final. Una línea 37 Teg1 Ta4 38 Tg6+ Rh7 39 h5g)

37….Ta4 38. Tc1?! Axb5 39. Axf7 Txh4+ 40. Rg2 Rxg5 41. Ad5 Aa6 42. Td1 Ta4 43. Af3 Txa3 44. Txd6 Ta2+ 45. Rg1 Rf4 46. Ag2 Tb2 47. Td7 b6 48. Td8 Ae2 49. Ah3 Ag4 50. Af1 Af3 51. Tb8 Ae4 52. Aa6 Re3 53. Td8 Tb1+ 54. Rh2 Rf4 0-1